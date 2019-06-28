Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции в Приднестровье

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка. Для обеспечения контрабанды и «коррупционных схем», они «содействовали выживанию» сепаратистского руководства в Приднестровье. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Европейское СМИ Politico.

По словам политика , предыдущее правительство во главе с Порошенко сотрудничало с крупнейшим молдавским олигархом Владом Плахотнюком, чтобы обеспечить контрабанду и “коррумпированные схемы”, которые “способствовали выживанию” сепаратистского руководства Приднестровья.

“Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет способствовать ликвидации этих схем”, – сказала Майя Санду.

Глава правительства Молдовы отметила, что хочет сотрудничать с Украиной в вопросе Приднестровья, но еще не разговаривала с новым президентом Украины Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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В беседах с представителями Кремля Майя Санду рассказала, что ее блок ACUM “дал понять, свою проевропейскую направленность. Она также заявила, что Москве необходимо вывести свои войска из сепаратистского региона Молдовы – Приднестровья, что Россия давно отказалась сделать.

«России необходимо вывести свои войска и боеприпасы с территории Республики Молдова», – сказала она. «В то же время мы открыты для поиска путей улучшения коммерческих и экономических отношений между нами (Россия – Молдова)».

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