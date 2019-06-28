В оккупированном Донецке под гимн Украины вывесили украинский флаг. Видео

В День Конституции, 28 июня, в оккупированном Россией Донецке патриоты устроили украинскую акцию. Над городом взвился сине-желтый флаг, а в центре звучал гимн Украины. Об этом сообщает 24tv.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что государственный флаг вывесили на здании бывшего отеля “Украина” в самом центре Донецка.

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Кроме того, появилось видео, которое демонстрирует, что наряду с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины.

Гимн Украины звучит в центре оккупированного Донецка: видео

О том, что видео актуальное, свидетельствует “республиканская” газета, датированная вчерашним днем, 27 июня.

Блогер Necro Mancer отмечает, что такими действиями проукраинские патриоты оккупированного Донецка поздравляют с Днем Конституции.



Украинский флаг вывесили в оккупированном Донецке

Также в Сети показали фото, как жителей оккупированных районов поздравляют украинцы возле КПВВ “Марьинка”. Активисты развернули большой флаг Украины и держали голубые и желтые шарики.



Украинский флаг на подъезде к оккупированному Донецку



Патриотическая украинская акция в Донецкой области

Донецьк! Зустрічай збоку КПВВ Мар‘їнка-Олександравка державний прапор! pic.twitter.com/XUvVWFMJhT

— Скажений Оскар (@magnat107557910) 28 червня 2019 р.

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