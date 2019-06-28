Спека в Європі: що порекомендували туристам

Франція оголосила про закриття 50 шкіл на південь від Парижа, в той час як міністерство охорони здоров’я Італії оголосив «червону тривогу» для 16 міст, включаючи Рим, Флоренцію та Венецію.

В деяких районах північно-східної Іспанії в п’ятницю очікується підвищення температури до 45 ° C. Іспанська синоптик опублікувала в Твіттері кольорову мапу Іспанії з написом: «Пекло наближається».

Особливо вразливі під час сильної спеки люди старше 75 років, вагітні жінки і діти у віці до трьох років. Однак навіть ті, хто не потрапляє в ці категорії, схильні до ризику зневоднення, сонячного удару, опіків і виснаження.

Рекомендації туристам

Туристам рекомендується вжити додаткових заходів обережності при поїздках в постраждалі від спеки країни.

Французьке уряд випустив рекомендації, згідно яким туристам і місцевим жителям рекомендується пити багато води, принаймні, два літра в день, уникати вживання алкоголю, напружених занять, достатньо їсти і користуватися вентилятором.

Рекомендують наносити на тіло багато сонцезахисного крему, особливо — дітям, і не з’являтися на сонце після полудня до вечора.

Особливо варто звернути увагу на такі ознаки нездорового стану як судоми, незвичайна втома, головні болі і запаморочення, нудота, нескладна мова і лихоманка більше 38 градусів. Всім, хто відчуває ці симптоми, рекомендується набрати 15.

27 червня міністерство охорони здоров’я Італії видало попередження про «червоної тривозі» для Риму, Флоренції, Перуджі, Больцано, Брешії та Rieti. Сьогодні, 28 червня, попередження розповсюдилося на Мілан, Турин, Венеції, Болоньї, Палермо, Барі, Верону, Фрозіноне, Латину і Вітербо.

Відвідувачам і місцевим жителям рекомендовано не викликати екстрені служби, за винятком випадків, коли це абсолютно необхідно, для зниження навантаження на лікарні. Італійський Червоний Хрест створив безкоштовну цілодобову гарячу лінію, що надає консультації за номером +39800 065 510.

За матеріалами Independent

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