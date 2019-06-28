Данило Лубківський відреагував на істерику Зеленського щодо Клімкіна

«Президенту варто зрозуміти, чим саме є посада Міністра закордонних справ. Це – не його слуга. Не ад’ютант. Не якийсь невідомо який підлеглий». Саме таким чином відреагував дипломат, відомий громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посланник України Данило Лубківський на істеричну заяву Зеленського щодо ноти Росії, яку надіслало МЗС України, очільником якого є Павло Клімкін, з вимогою негайно повернути українських полонених моряків за рішенням Міжнародного трибуналу. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис дипломата у соцмережі фейсбук.

Данило Лубківський заявляє: «Президенту України варто навчитися розмовляти з Міністром закордонних справ. І перестати емоціонувати. Перш ніж виходити до преси, главі держави варто засвоїти прописну норму, що Президент, Прем’єр-міністр і Міністр закордонних справ представляють державу в міжнародних відносинах ex officio (за посадою), тобто без спеціальних повноважень».

Дипломат також наголосив, що Міністр закордонних спав – не слуга і не ад’ютант президента.

«Крім цього, Президенту варто зрозуміти, чим саме є посада Міністра закордонних справ. Це – не його слуга. Не ад’ютант. Не якийсь невідомо який підлеглий», – наголошує Лубківський.

Надзвичайний і Повноважний Посланник України у своєму дописі пояснює, ким є Міністр закордонних справ і наполягає на тому, що заяви президента у стилі, який дозволив собі Зеленський щодо Павла Клімкіна не припустимі.

«Міністр закордонних справ – це повноважний представник України, один з головних урядовців держави і буквальний автор зовнішньої політики. Розмови в сьогоднішньому стилі треба залишити з усіма минулими манерами», – пише Данило Лубківський.

Він також наголошує, що відповідь Павла Клімкіна на випад Володимира Зеленського достойна.

«Президент сказав, що він може подобатися, а може не подобатися. Ніхто не сперечається.

Але Президент повинен завжди думати, що він каже, як і де. І, принаймні, демонструвати зваженість. За ним уважно стежить світ. Сьогодні світ побачив його слабкість. Якби це була його особиста річ, нема проблем.

Ця слабкість шкодить Україні», – закінчує свій допис дипломат.

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Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін у четвер ввечері виклав на своїй Facebook-сторінці дві дипломатичні ноти, українську та російську, стосовно полонених моряків, через які у нього виник конфлікт із президентом Володимиром Зеленським.

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