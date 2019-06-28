СМИ нашли у кандидата на главу Донецкой ОГА брата-боевика «ДНР»

Кандидат на пост главы Донецкой ОГА, 33-летний прокурор Павел Кириленко, который утвержден Кабмином по предложению президента Украины Владимира Зеленского, может быть братом одного из боевиков «ДНР»

Об этом пишет Украинская правда.

Как известно, 26 июня Кабмин согласовал кандидатуры 8 глав ОГА, которые были предложены Зеленским. При этом публичную процедуру согласования прошел только кандидат на пост главы Львовской ОГА.

После анализа биографий кандидатов СМИ нашли интересные связи у Павла Кириленко, которому могут отдать Донецкую область.

УП пишет, что Павел Александрович Кириленко – уроженец Макеевки в Донецкой области. Он получил образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. После этого работал в органах прокуратуры Донецкой области, в Крыму и Генеральной прокуратуре. С осени 2017 года Кириленко служил военным прокурором Ужгородского гарнизона.

При этом издание отмечает, что в базе украинского сайта «Миротворец» числится боевик «ДНР» Евгений Александрович Кириленко. Он родился в 1984 году, и был зарегистрирован в Макеевке по тому же адресу, что и Павел Кириленко.

Журналисты считают, что Евгений может быть старшим братом Павла Кириленко.

Известно, что Евгений Кириленко, как и его брат, до войны служил в украинских силовых структурах, но в 2014 году встал на сторону боевиков, став оперативником в «МГБ ДНР».

Сам Павел Кириленко пока никак не комментировал появившуюся в СМИ информацию.

Как показал опыт, необходимо проводить более ответственную кадровую политику. И, как уже показал опыт пост-праймериз при формировании партийных списков «Слуги народа», не поздно провести такую же очистку кадрового состава и в списке глав областных администраций. Тем более в Донецкой области. Чтобы исключить потенциальные утечки секретной информации через родственников боевиков так называемой «ДНР».

Источник: Политека

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