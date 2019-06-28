Путін вказав на головну помилку  Меркель

Президент Росії Володимир Путін назвав кардинальною помилкою політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо мігрантів.

В ході інтерв’ю британським журналістам на питання, чи означає, що політика Меркель в цьому питанні є хибною, Путін підтвердив, що глава ФРН допустила «кардинальну помилку».

Путін дав інтерв’ю британській газеті FT напередодні саміту G20 в Осаці, передає Zrada.today.

Як підкреслив президент, багато хто визнав, що така політика не працює, «коли почалася проблема з міграцією». У цей момент «треба б згадати про інтереси корінного населення», зазначив Путін.

При цьому президент підкреслив, що «потрібно думати про тих людей, які опинилися в скрутному становищі, у важкій життєвій ситуації в силу різних політичних причин у своїй рідній країні».

«Чудово. Але як же інтереси свого власного населення, коли мова йде вже не про двох, трьох, десяти людях, а мова йде про тисячі, про сотні тисяч людей, які прибувають до країн Західної Європи? », – відповів російський лідер.

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