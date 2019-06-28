Відповідальність письменника перед читачами: що це таке?

Інтернет полегшив спілкування між людьми, зробив світ умовно менше, компактніше і доступніше. Тепер кожен може висловити свою думку і поширити його по всій планеті в лічені хвилини. Це, а також численні гаджети, прискорюють процес роботи з текстами, призвело до того, що сьогодні, як ніколи, багато письменників. Мільйони людей, як тільки в їх головах з’явиться нова ідея, сідають до комп’ютерів і починають друкувати оповідання, повісті, цілі романи в десяти томах, а потім безстрашно викладають їх у суспільний доступ. Але лише одиниці ставлять перед собою мету зробити світ краще або подарувати потенційним читачам якесь одкровення через свою рукопис. Більшість жадає слави і готова на все, щоб здобути прихильність аудиторії. В результаті ми бачимо безліч книг, написаних не для розуму й серця. А думка про сучасних літераторів серед публіки, вихованої на класиці, залишається не найвищим.

Якщо розібратися, в чому корінь зла, стає очевидним, що вся справа у відповідальності, яку повинен відчувати, але, на жаль, не завжди відчуває письменник. На жаль, дуже багато хто вважає, що відповідальність – доля Пушкіних і Товстих. А сьогодні, зараз, коли Всесвітня павутина забита копирайтерскими текстами і блогерскими статтями, ні в якій мірі не претендують на художність і духовність, кожен може розслабитися і перетворювати літературу в майданчик для балачок. Головне – урвати свій шматок пирога під назвою Популярність. А вже як книга буде зрозуміла, і до яких наслідків приведе знайомство з нею – це автора не стосується. Не царська це справа – думати про подібні речі!

На щастя, не всі письменники міркують подібним чином. Відповідальність, яка лежить на плечах творця, ставить у главу кута Борис Олексійович Алексєєв. З-під пера цієї людини вийшли такі книги, як «Шкіряні ризи», «Свобода волі», «Колір не тане…», «Планета-надія», «Він, Вона і «добрий порадник», а також ряд інших творів. Письменник говорить про вічні цінності, людинолюбство, зачіпає високі матерії і виховує у своїх читачах кращі якості, пробуджуючи їх від сплячки, вириваючи з кайданів байдужості, змушуючи думати про себе, свого життя, власної душі.

Про відповідальність, яка лежала на класиків і продовжує тиснути на цього Письменника в наш цинічний століття, змушуючи його розвиватися, ставати краще та ніколи не забувати про моральні принципи, Борис Алексєєв розповів кореспонденту прес-служби видавництва «Союз письменників».

Кореспондент: чи Вважаєте Ви, що письменникові під силу змінити світ: зробити його краще або, навпаки, гірше?

Борис Алексєєв: Звичайно, вважаю. Бог створив світ Словом. Тому навіть в масштабах, так би мовити, земного користування, не настільки грандіозні, як галактичні системи, роль слова надзвичайно велика.

Письменник веде діалог з навколишнім світом за допомогою слова. Пам’ятайте, інженер Гарін з допомогою створеного ним гіперболоїда витрачав матерію? Так і письменник здатний словом захопити людський розум, запалити душу і пофарбувати в колір тих чи інших емоцій людське серце. Йому по силам, якщо говорити сучасною мовою, переформатувати людини, «нав’язати» йому конкретний вектор міркувань і змістити його внутрішню точку самовизначення.

І якщо письменницьке слово залишає байдужими тисячі розумів і сердець, то літературна творчість такого вигадника реально вторгається в навколишній світоустрій. А ось робить світ краще або, навпаки, гірше – питання для обговорення.

Кореспондент: Які способи впливу на громадську свідомості є в арсеналі сучасного автора?

Борис Алексєєв: Ті ж, що були завжди. Але найбільш істотний з усіх інструментів впливу на розум, серце і душу читача – захоплюючий і сильний образ головного героя.

Так, тут багато чого залежить від форми. Є приказка: «Зустрічають по одягу, проводжають по розуму». Письменник – професійний оповідач. Він досить легко може ефектним словом залучити читача, змусити його відкласти поточні справи, дати той чи інший напрям думок і почуттів.

Так читач непомітно для себе потрапляє в русло письменницької точки зору і, зачарований літературною красою тексту, не відразу включає мізки, навіть тоді, коли сенс читаного йому незрозумілий або неприйнятний.

І ось тут настає час «Х». Право письменника не обмежена нічим. Включаючи всі нові і нові «резервні потужності» професії, він здатний вручити читачеві крила і, як біблійний пророк Мойсей, повісті довірливу читацьку зграю в прекрасні землі обітовані. І в той же час письменник здатний, придушивши на час велеречивыми пасажами свободу волі свого літературного візаві, заманити його в глибини власної життєвої неврастенії.

Наприклад, модне зараз напрямок «хоррор». Спеціально відкрив Вікіпедію, читаю: «Хоррор – жанр в кіно та літературі. До фільмів жахів відносять фільми, які покликані налякати глядача, вселити почуття тривоги і страху, створити напружену атмосферу жаху або болісного очікування чого-небудь жахливого». Що це?!

І адже цю капость роблять професіонали. Вони вивчали теорію літератури, читали Пушкіна, міркували про добро і зло… Але вибрали зло. Гаразд би ще самі варилися в цьому звіриному непотребстве, але вони несуть зло людям і, більше того – в цікавій художній формі! Це така ж несправедливість, як поєдинок беззбройного людини з озброєним до зубів самураєм.

Про це треба пам’ятати читачеві, коли він довірливо розкриває книгу. Скільки мільйонів розумних і одночасно простих радянських інтелігентів зачитувалися братками Стругацькими! Слово «братки» я вжив не випадково. Вони розділили людей на, будемо відверті, бидло і освічених людэнов (себе, природно, зарахувавши до других). Я повторю запитання: «Що це?»

Чудовий письменник, поет і геній літературознавства, всім відомий Дмитро Биков з трибун і кафедр пропагує творчість, кажучи, що вони дуже цікаво пишуть. Так, пишуть вони не нудно. Але хороша їх література, гідна бути представленою людям не тільки смачна, але й корисна їжа для розуму і серця – відкритий і велике питання.

Кореспондент: Що таке відповідальність письменника і в чому вона виражається?

Борис Алексєєв: В иконописании існує давня традиція зображення святих образів. Називається вона канон. Багатьом канон не подобається. Мовляв, він сковує творчу свободу іконописця, не дає розвернутися фантазії і особистим світорозумінню. Вірно! Канон і з’явився в побуті церковного мистецтва, щоб зберегти правду неспотвореної. Уявіть, що було б, якщо б іконописці почали зображати Бога по своєму розумінню і творчої фантазії. Очевидно, що менша (а людина явно менше Бога) ніколи не знає більшого. На жаль, людина своєї невгамовної гордині весь час претендує на це знання.

Так і в літературі. Існують головні правила життя – заповіді: не убий, не вкради… Христос дав нам ще одну заповідь, напевно, найголовнішу: «любіть один одного». Ось те, що людина не має права спотворювати і «вживати» за власним розумінням. Це не його розуму справа.

Якщо письменник спрямовує свій талант на напоумлення людини, забув або не бажає слідувати правилам життя, якщо творчість письменника, нехай навіть в самих гострих і проблемних формах, розкриває перед читачем духовну красу добротолюбія, то така література буде існувати у віках. Нові й нові покоління людей, бажаючи пізнати світ, будуть черпати з неї сили і здоровий глузд.

Але хоррори, жахи і безпредметні фантазії «вільних письменників чорного ланки», впевнений, не переживуть навіть своїх творців. Вони вдосталь пощекочут нерви любителям адреналіну, тому і розтануть, як брудний березневий сніг під яскравим весняним сонцем!

Кореспондент: Відповідальність письменника – особиста справа кожного, чи необхідно визначити якісь механізми, на вищому рівні регулюють авторське самовираження?

Борис Алексєєв: Як я розумію, питання про цензуру. Цензура – це діалог творця і суспільства, в якому він живе. Причому, якщо в спілкуванні з читачем письменник має право першого голосу (першого пострілу), то в разі державного регулювання літератури, правом ініціативи має цензурний комітет.

Це дуже складне питання. Будь-яка, навіть найкраща і правильна соціальна організація рано чи пізно перетворюється на клубок нерозв’язних суперечностей, в якийсь Гордіїв вузол, який можливо тільки розрубати і скасувати все, що було з благими намірами створено.

Дозволяти якомусь театральному режисерові виконувати сценічну порнографію, допускати до прокату фільми, що руйнують людську психіку, а значить, і держава, і інше, коротше, забезпечити презумпцією невинуватості все те, що значиться під однією вивіскою «Я так бачу!» – категорично не можна. Але як переконати невгамовних і непорядних творців залишити свій особистий розбрат при собі і добровільно не виносити його в світ, – не знаю. Це складне питання для мене.

Кореспондент: Наведіть приклад відповідального і безвідповідального ставлення письменника до своєї справи.

Борис Алексєєв: Вся класична література – це один великий приклад найвищої письменницької відповідальності перед людьми і Богом за кожне сказане слово.

Що ж стосується безвідповідального підходу до завдань літератури, то, аналізуючи це явище у творчості саме покійних письменників, скажу одне: про мертвих – або добре, або нічого.

Взагалі треба бути дуже обережним з кожним вже заготовленим, але ще не сказаним лайкою. Як правило, ми осуджуємо когось голослівно, ми не знаємо всієї сукупності обставин, що визначили дії цієї людини. Наше судження подібно вирваній з контексту слова і може з точністю до навпаки уявити істину, перетворивши її на поширену оману.

Кореспондент: До яких наслідків може призвести письменницька безвідповідальність? Були випадки в історії, про які Вам відомо, коли друк конкретної книги призвела до чогось значимо поганого?

Борис Алексєєв: Приходить на розум «Майн кампф». Далі пригадувати подібне не хочеться.

Кореспондент: Що стосується особисто Вас: в чому Ви бачите свою персональну відповідальність і які цілі ставите перед собою як письменник?

Борис Алексєєв: Слово «відповідальність» схоже на мішок з піском, прив’язаний до борту кабіни повітряного кулі. Хочеться цей мішок скоріше кинути за борт і летіти в небо! Але якщо «нагнути розум» і подивитися вниз, можна побачити нескінченні натовпи людей. Викинутий мішок напевно впаде їм на голови!..

Це зупиняє. Кожна людина має точно таке ж право на політ, як і ти. Тому треба бути у своїх діях максимально обережним. І летіти в небо, не скидаючи свій мішок відповідальності на голови читачів, а роздаючи рядки-піщинки людям для їх власних польотів і житейського баласту. Спустошивши таким чином мішок, лети, брат, як птах!

Кореспондент: Які висновки Ви хотіли б, щоб читач зробив, познайомившись з Вашими книгами, наприклад, з новим твором «Свобода волі»?

Борис Алексєєв: Про «Свободу волі» розмова особливий. Перші строфи цієї книги народилися з відчуттям майбутнього забавного життєвого кругообігу людини-невдахи. Але потім стали відбуватися, без згоди автора, дивні речі. Текст змінив інтонацію. Від насмішкуватого скерцо він плавно зрушив в густий соковитий мінор. Так кинутий у воду предмет поступово занурюється на глибину, і, нарешті, неспішно стосується дна.

Я відчув, що одностороння темна правда життя мене завела в глухий кут, і виходу з цього глухого кута немає…

І раптом у моїй підсвідомості прокинулося дрімотне до пори містичне начало. Рятуючи майбутню книгу, воно повело сюжет туди, де обставини відбуваються в якомусь іншому, небуденне реалізмі. Туди, де кожен елемент подій відповідає словами Йосипа Бродського: «Не в тому суть життя, що в ній є, але у вірі в те, що в ній повинно бути»!

А далі…

Втім, буду радий, якщо читач сам прочитає те, про що я тільки що хотів сказати.

Кореспондент: Що є «свобода волі»? Чим вона обмежується? Звідки з’явилася така назва?

Борис Алексєєв: Наведу уривок з повісті:

«І раптом, так-так, знову раптом, я все зрозумів! Наша вільна воля. Я зрозумів, що це таке. Свобода волі – це… – Флавій не впорався з внутрішнім хвилюванням, скочив з табуретки і, човгаючи наспіх надітими тапочками, почав ходити з боку в бік, зібравши руки на грудях і ніяково опустивши голову. – Свобода волі – це наша життєва сила! Строго кажучи, ніяка це не свобода, а звичайний кисневий шланг. Бог занурює нас в каламутні води Житейського моря, дозуючи Свою Божественну силу в наші персональні особисті рішення. Якщо ми забуваємо Бога, то маємо Його цілющого кисню і гинемо від задухи у вирі пристрастей і спокус…»

Коли я закінчив рукопис, то зрозумів, що головним героєм майбутньої книги став не невдаха Анатолій і не його кохана Світлана, а Вільна воля кожного з них, цей дивовижний «орган» внутрішнього людського «я», якому кожен з нас зобов’язаний кращими рішеннями і, на жаль, найжорстокішими промахами.

Кореспондент: Звертаючись до своїх колег-письменників, що б Ви хотіли їм сказати, порадити або, може бути, побажати?

Борис Алексєєв: Хочу побажати усієї пишучої братії (не братанам!), у тому числі і самому собі, бути у творчості гранично чесним перед читачем і власним серцем. Форми творчості можуть бути дуже різноманітні і екстравагантні, але внутрішній зміст тексту не повинен втрачати високу планку благородного служіння ідеалам добра і людяності!

Кореспондент: Василь Шукшин вважав найважливішим для будь-якого письменника «мочати своє перо в правду». Це дуже добре, що в століття, коли в моді солоденькі романи і придумане від і до фентезі, зберігаються люди, готові говорити про справжнє життя, бути чесними і щирими зі своїми читачами в надії допомогти їм, насамперед, розібратися в собі і своїх проблемах, а не подарувати сьогохвилинне задоволення, схоже на те, що можна отримати на «американських гірках». Впевнена, аудиторія оцінить Ваше, Борис Олексійович, прагнення і полюбить Ваші книги!

Кореспондент прес-служби видавництва «Союз письменників»

Катерина Кузнєцова