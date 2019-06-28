В Україні квитки на потяг продаватимуть за 60 днів

Пасажири зможуть придбати квитки на поїзди Укрзалізниці за 60 днів до відправлення.
Послуга стане доступною з 8 липня, і буде поширюватися на деякі популярні рейси як внутрішнього, так і міжнародного сполучення. Люди зможуть купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня.
В основному нововведення торкнеться поїздів категорії «Нічний експрес» і поїздів міжнародного сполучення, які формує Укрзалізниця.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», “Укрзалізниця” дозволила перевозити велосипеди у швидкісних поїздах.
За матеріалами «Кореспондент»
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