Акціонери “Газпрому” отримають рекордні дивіденди

«Газпром» виплатить за 2018 рік у вигляді дивідендів 383,2 млрд руб., або 27% чистого прибутку, заявив на річному зборах голова правління компанії Олексій Міллер. Половину цієї суми (понад 190 млрд руб.) отримає держава. Це максимальний обсяг дивідендів за всю історію російського фондового ринку.

«За результатами 2018 року рада директорів пропонує виплатити рекордно високі дивіденди — 16 рублів 61 копійку на одну акцію, спрямувавши на це 27% прибутку за МСФЗ. В рублевому вираженні це відповідає збільшенню дивідендів більш ніж в 2 рази в порівнянні з минулим роком»,-заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер в ході річних зборів акціонерів у Петербурзі.

«В майбутньому розраховуємо на поступовий перехід до виплати дивідендів на рівні 50% від чистого прибутку за МСФЗ», — додав Міллер.

Глава «Газпрому» також сказав, що в 2018 році холдинг не тільки встановив історичний рекорд поставок у далеке зарубіжжя, але і збільшив свою частку на ринку до 36,8%.