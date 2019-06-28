Как отдохнуть в трех европейских столицах за 500 евро?

Побывать в Варшаве, Лиссабоне и Мадриде за цену, сопоставимую с отдыхом на украинских курортах? Это не сказки, а доказуемая реальность. Как раз актуально для тех, кому уже в печенках сидит медовая пахлава, лиманские креветки и горячая кукуруза.

На протяжении 5-и лет я отдыхал летом исключительно на украинской части Черного моря. Поначалу было интересно и весело, а внимания на “мелочи” в виде отсутствия горячей воды, хорошего питания и чистого моря сильно не обращал. Зато среди своих, как говорится.

Но в определенный момент желания отдыхать в Украине пропало. Когда в 2018 году за 6 дней на курорте Коблево пришлось отдать 300$, появились мысли о заграничных альтернативах. Как известно, украинский сервис не является одним из лучших, но цены вплотную приближаются к европейским.

С приходом лоукостеров в Украину, цены на билеты в Европу существенно упали. Даже украинская МАУ была вынуждена снизить прайсы, из-за чего сейчас фиксирует убытки. Но простые люди от этого выиграли, ведь путешествовать стало дешевле. Дополнительных 30 евро не нужно платить также за визу, потому что есть безвиз. Не все, конечно, его используют в целях путешествий, но это уже другая история.

Свое путешествие по европейских столицах я начал планировать где-то за три недели. Если думать об этом еще раньше, то можно схватить авиабилеты по более приемлемой цене и тогда стоимость тура снизится.

Очень важная заметка: билеты лучше всего покупать напрямую через авиакомпании-лоукостеры Wizzair или Ryanair. Если покупаете через сайты-посредники, то будьте готовы, что вас обманут и вы никуда не поедете.

Жилье лучше резервировать через Booking.com. Можно даже в день прибытия – варианты всегда найдутся. Оплатить можно картой через приложение или на месте наличными.

Первая остановка – Варшава

Столица Польши в последние годы стает все более популярным местом для иностранных туристов. Несмотря на то, что сами граждане Польши не считают Варшаву наиболее красивым городом в стране (предпочитают Краков или Вроцлав), ее однозначно стоит посетить.

Главная фишка Варшавы – исторический центр города. Он был практически полностью разрушен во время Второй мировой войны. Но поляки сильно хотели восстановить былой облик города – и у них это получилось. Гуляя по центру, вы никогда не подумаете, что эти старые дома были построены/отстроены всего 70 лет назад. На вид – настоящая средневековая Европа. Это по-истине удивляет.

Исторический центр

Кроме того, в Варшаве есть множество красивых парков, где можно с умиротворением погулять. К слову, столица Польши считается одной из самых дешевых европейских столиц, поэтому цены вас приятно удивят. Туда также можно ехать на шоппинг, поскольку одежда в Польше на 20-30% дешевле, чем в украинских магазинах.

Еще одна классная штука – аренда электронных самокатов на каждом шагу. Вы можете взять самокат и оставить его в любом месте, когда вам надоест кататься. Едут они достаточно быстро. Если хотите прокатиться с ветерком на необычном транспорте – это подходящий вариант. Стоит такое удовольствие приблизительно 5 евро за час.

Самокат можно разблокировать через приложение и спокойно ехать. Только вы должны иметь под рукой банковскую карту, чтобы подвязать ее к программе

Как добраться в Варшаву? Можно разными способами. Но самый бюджетный – доехать из Львова на автобусе. Стоимость билета колеблется в районе 450 грн.

Одного полного дня в Варшаве вполне хватит для непривередливого туриста. Поэтому пора менять столицу.

Вторая остановка Лиссабон

Столица Португалии находится практически на краю Европы. Несмотря на дальний путь, авиабилеты туда можно купить по приятной цене. Если брать через авиакомпании-лоукостеры, то цена билета составит от 70 до 100 евро.

Лиссабон, так же как и Варшаву, не можно назвать дорогой столицей. Цены на жилье и продукты питания плюс-минус киевские. А развлечения и вовсе порой бывают дешевле. Столица Португалии завораживает своей аутентичной архитектурой, природой, простотой в хорошем смысле и облицовкой зданий плиткой португальского стиля “Азулежу”.

Облицовка зданий в стиле “азулежу”

Рекомендую погулять по центру города, прокатиться на маленьких и стареньких трамваях и попробовать местного вина. Также в центре города есть улица Pink street, которая наверняка придется по нраву любителям ночной жизни и барной культуры. Алкоголь в Лиссабоне недорогой (даже в барах), отчего будут рады любители выпить в отпуске.

Pink street вечером

Pink street днем

Обязательно стоит посетить крайнюю точку Европы – мыс Рока. Он находится всего в 40 километрах от Лиссабона. Добраться туда можно с пересадкой на электричке и автобусе прямиком из центра города. Дорога туда обойдется в 6 евро в одну сторону. По дороге вы наверняка познакомитесь с туристами из других стран, что тоже интересно. Будучи у мыса, вы сможете спуститься вниз и покупаться в океане – на самом западном пляже Европы. Правда вода там холодная круглый год. Чтобы сделать красивые фотографии, нужно будет постараться, ведь туристов там уйма. Благо территория большая.

Мыс Рока

Мыс Рока с другой стороны

Цены на жилье в Лиссабоне очень приятные. непривередливый турист пойдет ночевать в хостел. В центре города койко-место обойдется в 10-20 евро, в зависимости от условий. Еда также недорогая. В кафе неподалеку от центра можно плотно покушать за 5-7 евро. В супермаркетах цены практически украинские, а свежие, приготовленные морепродукты стоят и вовсе в 2 раза дешевле, чем у нас.

Уютное кафе в Лиссабоне

Еще стоит отметить местных жителей. Они очень дружелюбные и практически все говорят на английском, поэтому проблем с коммуникацией у вас не будет. Одна девушка, чтобы показать дорогу к автовокзалу, поехала со мной прямиком туда, хотя ей было в другую сторону. Это был красивый жест. Он оставляет хорошее впечатление об этой стране.

Третья остановка – Мадрид

С Лиссабона в Мадрид можно доехать на автобусе или долететь на самолете. Первый вариант более бюджетный. Если покупать билеты заранее через автобусный лоукостер Flixbus (который недавно зашел на украинский рынок), то цена составит около 25 евро. В Мадрид ехать 8 часов, поэтому если вы не успеете поспать после бурной ночи, то в автобусе это можно сделать без проблем. Транспорт очень комфортабельный и не забит под копирку, как часто бывает в автобусах с направлением Украина-Польша.

С автовокзала в Мадриде в центр города можно добраться на метро. Вообще метрополитен в этом городе очень развит – станции практически на каждом шагу. Также на каждом шагу здесь также изобретения искусства в виде испанской архитектуры. Куда не пойди – везде красота.

Метро в Мадриде

Если вы приехали в Мадрид в день, когда есть футбольный матч, то обязательно сходите на него, чтобы прочувствовать часть испанской культуры и умопомрачительной атмосферы внутри стадиона. В столице Испании есть два больших стадиона местных футбольных клубов. Более привлекателен для туристов Сантьяго Бернабеу, где играет ФК Реал Мадрид.

Стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде

В этот день в Мадриде проходил футбольный матч легенд “Реала” против “Челси”. Главные звезды по обе стороны – Рауль и Андрей Шевченко. Об этом матче я знал заранее, поэтому купил билет через интернет за 3 недели. Цена всего 13 евро. Шевченко, кстати, в том матче забил два гола и отдал голевую передачу.

Шевченко и Рауль после матча

Сантьяго Бернабеу – уже старенький стадион, который требует реконструкции (последняя проводилась в 2001 году), однако атмосфера внутри насквозь пропитана великим футболом. К тому же это типично футбольный стадион, поэтому не важно, где вы сидите – за воротами или в партере – везде удобно смотреть матч. Что примечательно, футбольный матч для простых испанцев – хороший случай провести выходной с семьей на стадионе. Другие традиции. В это время Олимпийский в Киеве тихо плачет и завидует.

Что касается жилья, то в Мадриде оно обойдется в приблизительно ту же сумму, что в Лиссабоне. Мне удалось найти хостел в километре от самого центра города за 17 евро в сутки.

Мой хостел в Мадриде

А вот питание в столице Испании подороже, как и сам город в общем. Средний чек в обычном кафе неподалеку от центра – около 15 евро с человека. Но здесь на помощь приходят супермаркеты, где можно найти много разнообразной еды за приемлемые деньги и приготовить/разогреть ее в хостеле.

Развлечения. Достаточно просто выйти вечером в центр города. Люди здесь очень открытые и скорее всего сами захотят познакомиться с вами. При этом в Мадриде много туристов из всего мира, что даст вам возможность расширить горизонты и узнать что-то новое. Интернациональное общение – это всегда весело.

Площадь Пуэрта-дель-Соль – главная площадь испанской столицы. Здесь без проблем можно найти интересные знакомства и весело провести время

Возвращение домой

Тут есть два варианта. Если планировать свое путешествие более чем за месяц, то вы сможете купить прямой авиабилет в Украину по хорошей цене – где-то 100-120$. Если же ваша поездка спонтанна, то не переживайте – есть постоянные дешевые билеты до польского города Вроцлав. Они обойдутся в 50-100$, если вы решили лететь за 2-3 недели.

Аэропорт Мадрида считается одним из самых загруженных в Европе. Если у вас рейс оттуда, лучше приезжать заранее.

Со Вроцлава в Украину вы без проблем сможете добраться рейсовым автобусом или блаблакаром. Цена поездки около 30$. Только хочу предупредить, что в летнее время дорога может быть адской. На границе с Украиной бывают большие очереди. Поэтому если вы не экстремал и плохо переносите жару, то лучше лететь в Украину на самолете прямиком из Мадрида. Но тогда путешествие придется планировать заранее.

Итого

Расходы на транспорт – 300 евро

Расходы на жилье – 50 евро

Расходы на питание (скромное) – 50 евро

Остальные расходы – 100 евро

Время путешествия – 4-5 дней

Что вы получаете

Путешествие по трем европейским столицам

Массу впечатлений

Кучу красивых фотографий

Новый опыт и новых друзей

Возможность похвалиться друзьям в Украине, где вы были и что видели

Максим Зайченко, специально для Zrada Today

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