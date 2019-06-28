Уколов відреагував на звинувачення, кинуті у бік Клімкіна Зеленським

Логічний висновок з учорашнього брифінгу Зеленського, який звинуватив Павла Клімкіна у неповерненні Росією українських моряків – Путін не винен. Таким чином відреагував політолог Віктор Уколов на випад Зеленського у бік чинного Міністра закордонних справ. Розповідає Zrada.today з посиланням на блог Віктора Уколован на УП.

Саме у заголовку свого допису політолог чи то запитує, чи то стверджує: «ПУТІН – НЕ ВИНЕН?!»

Він просить не сприймати заголовок, як провокаційний. «Навпаки – це логічний висновок з вчорашнього брифінгу президента Зеленського, який поклав провину на міністра закордонних справ України за неповернення моряків», – наголошує Уколов.

Також відомий політолог звертає увагу на те, що саме Росія не виконує рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права й не відпускає незаконно затриманих українських моряків, а президент України старанно утримується від звинувачень, зміщуючи провину на міністра українського уряду.

«Ось це нелогічно!

То по-вашому Путін не винен, пане Зеленський?», – запитує Уколов.

Далі у своєму блозі Віктор Уколов пише, що його не дивує, що президент США Трамп зустрічається з президентом Путіним, забувши про свої обіцянки у листопаді не бачитись із ним до звільнення українських моряків. Адже, Зеленський вже пояснив, що Путін не винен, то вся провина лягає на міністра закордонних справ.

«Сьогодні прочитав – Європейська правда пише, що повернення Росії до ПАРЄ могло бути частиною плану зі звільнення українських моряків. Якщо це правда, значить нового президента нашої країни обвели довкола пальця, як чувака: Росію до ПАРЄ запустили, а моряків не звільнили. Але нам пояснили – винен міністр закордонних справ!

Знаєте, я майже не знайомий з Павлом Клімкіним і мені все-одно хто у нас буде міністром МЗС – але мені не все-одно чи виконає президент Володимир Зеленський свою обіцянку повернути українських моряків.

І не до в’язниці, пане Зеленський, – наших героїв потрібно представити до нагород», – закінчує свій допис Віктор Уколов.

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Нагадаємо, що ми розповідали про те, що дипломат, відомий громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посланник України Данило Лубківський також відреагував на істеричну заяву Зеленського щодо ноти Росії, яку надіслало МЗС України, очільником якого є Павло Клімкін, з вимогою негайно повернути українських полонених моряків за рішенням Міжнародного трибуналу. Дипломат заявив: «Президенту варто зрозуміти, чим саме є посада Міністра закордонних справ. Це – не його слуга. Не ад’ютант. Не якийсь невідомо який підлеглий».

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