Кандидати у депутати від партії «Слуга Народу» підписали Меморандум про відповідальність

Кандидати в депутати від партії “Слуга народу” підписують меморандум, що містить пункти про обов’язкове особисте голосування і добровільне складання повноважень. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на фейсбук сторінку “Слуги Народу”

У ньому, зокрема, передбачене зобов’язання голосувати особисто та добровільне складання повноважень. Процес підписання розпочався сьогодні.

«Це наша позиція на наступні 5 років. Бути депутатом – це відповідальність, а не просто красивий значок. І я вірю, що ми зможемо стати єдиною командою, яка працюватиме над реалізацією цієї відповідальності», – звернувся до кандидатів голова партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков.

Згідно з документом, кандидати в народні депутати України від партії “Слуга Народу”, “усвідомлюючи відповідальність перед мільйонами українських громадян, які висунули вимогу кардинальних змін в державі, проголосувавши на президентських виборах за Володимира Зеленського, розуміючи терміновість завдання по очищенню і оновленню влади і повного переустановлення державної системи в Україні “, зобов’язуються виконувати ряд зобов’язань.