Після незначного похолодання в Україну повертається спека

До України , після незначного похолодання вже з 1 липня повернеться спека.



Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала синоптик Наталія Діденко, передає Zrada.today.

Як стверджує Наталія, у вівторок температура знизиться, спека буде залишатися тільки в південних областях.

Також вона попередила про те, що сьогодні в східних, південних і Дніпропетровській областях прогнозуються грози, місцями з градом і шквалами вітру до 20 м / с. Синоптики оголосили штормове попередження.

У вихідні, погода в Україні буде сухою і сонячною, однак місцями можливі короткочасні дощі. Крім того, прогнозується зниження температури. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29, але вночі опустяться до +9. Можливі невеликі періодичні дощі.

Нагадаємо, на всі регіони України гарантований рекордний урожай. Кращим буде в Полтавській і Черкаській областях. Над Україною не формуються ніякі циклони, смерчі, які справили великий вплив на посіви. Але без бурі не обійтися.

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