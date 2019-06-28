У Росії озвучили жорстокий вирок бійцеві АТО, якого видала Україна

Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вирок у справі виданого Україною бійця АТО Тимура Тумгоєва, який звинувачується в участі в угрупованнях сирійських бойовиків.

Тумгоєва засудили на 18 років колонії суворого режиму.

Перед оголошенням вироку підсудний знову назвав себе невинним і вказав, що вирок у його відношенні буде несправедливим.

За версією звинувачення, в жовтні 2014 року Тимур Тумгоєв виїхав до Грузії, потім до Туреччини, а звідти до Сирії, де приєднався до бойовиків угруповання “Джейш аль-Мухаджірін валь-Ансар”, яку обвинувачення вважає частиною терористичної організації “Ісламська держава”.

Нагадаємо, Тумгоєв був затриманий в Харкові в червні 2016 року, а у вересні 2018 року виданий Росії за запитом ФСБ.