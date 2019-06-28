«За спиною України ведуться торги національними інтересами нашої країни», – Нусс

Зараз політики світового рівня почали говорити про Україну без України. Так, на полях саміту G20 Трамп і Путін серед інших тем обговорювали й українське питання. Політолог Павло Нусс у своєму дописі звертає увагу на дивну тенденцію обговорювати Україну поза очі, яка почала просліджуватися після того, як Зеленський став президентом. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

Павло Нусс пише: «Дональд Трамп та Путін провели переговори на полях саміту G20. Серед інших тем, говорили і про Україну.

Деталі переговорів по українському питанню поки що відсутні, але точно можна сказати про те, що ці переговори ніяк не координувались з українською стороною, як це завжди було за президентства Порошенка».

Політолог наголошує, що за президента Порошенка принцип “нічого про Україну без України” був основою зовнішньої політики. Він підкреслює, що з цим принципом погодджувалися усі наші партнери, включаючи німців, французів та американців.

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«Київ знав про зміст усіх переговорів наших партнерів із Путіним та Лавровим та погоджував ключові сигнали, що на них звучали. Це обмежувало Захід у діях і, напевно, їм це не подобалося – але всі дотримувалися досягнутих з Порошенко домовленостей», – нагадує читачам Павло Нусс.

Він звертає увагу на те, що сьогодні маємо іншу картину і замість консолідованої співпраці офісу президента України з дипломатичним корпусом, Зеленський публічно атакує МЗС. Політолог нагадує, що вчора на брифінгу увесь удар дістався українським дипломатам, які не раз довели свою ефективність на дипломатичному фронті проти російської агресії замість того, щоб висловити їм свою підтримку.

«І поки Зеленський відкриває внутрішній фронт протистояння, за спиною України ведуться торги національними інтересами нашої країни», – наголошу Павло Нусс і продовжує – Такі деструктивні дії глави держави Зеленського на мій погляд є злочином».

Закінчуючи свій допис політолог пише:

«Тому у день Конституції України хочу нагадати про статтю 111 КУ.

Стаття 111 Конституції України говорить про те, що Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину».

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Нагадаємо, що дипломат, відомий громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посланник України Данило Лубківський також відреагував на істеричну заяву Зеленського щодо ноти Росії, яку надіслало МЗС України, очільником якого є Павло Клімкін, з вимогою негайно повернути українських полонених моряків за рішенням Міжнародного трибуналу. Данило Лубківський заявив: «Президенту України варто навчитися розмовляти з Міністром закордонних справ. І перестати емоціонувати. Перш ніж виходити до преси, главі держави варто засвоїти прописну норму, що Президент, Прем’єр-міністр і Міністр закордонних справ представляють державу в міжнародних відносинах ex officio (за посадою), тобто без спеціальних повноважень».

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