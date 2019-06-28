Результат переговорів Медведчука — полонені скоро прилетять до Києва

Віктор Медведчук заявив, що якщо будуть відбуватися додаткові обміни між Україною та непідконтрольними територіями, то необхідно договорювати прямо і досягати консенсусу.

Про це повідомляє Фокус, передає Zrada.today.

У Мінську бойовики “ЛДНР” передали Україні чотирьох полонених.

“Громадяни України, яких тримали в Донецьку і в Луганську, я думаю, фотографії вже відомі, ви демонстрували це протягом вчорашнього, сьогоднішнього дня, я хочу їх усіх представити. Спробую це зробити по пам’яті. Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий. Ось, вони всі четверо, мені передали документи з приводу їх звільнення і їхні паспорти, українські паспорти, за якими вони, вилетять сьогодні з Мінська і прибудуть до Києва “, – цитує NEWSONE Віктора Медведчука, який безпосередньо брав участь у переговорах по їх звільненню.

Він заявив, що потрібна лише “політична воля Зеленського”, щоб обміняти полонених за кілька днів.

Крім того він пояснив, що якщо будуть відбуватися додаткові обміни між Україною та непідконтрольними територіями, то не факт, що це станеться в Мінську. Про це необхідно договорювати прямо і досягати консенсусу.

27 червня глава політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук зустрівся з ватажками бойовиків “ЛДНР” Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником та закликав звільнити українських полонених. Ватажки невизнаних республік дали згоду на звільнення чотирьох українських полонених.

На думку президента Володимира Зеленського, питання повернення українських полонених піднімається Медведчуком тільки перед виборами.

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