Шеф-кухар віртуоз показав як легко і швидко почистити часник

Шеф-кухар Глен Пауелл показав на своєму YouTube-каналі, як легко і швидко почистити часник. Про це повідомляє Zrada.today.

“Я дуже довго відпрацьовував цю техніку. І можу сказати, що якщо ви все зробите правильно, то ідеально виконаєте цей кухонний трюк. Але запам’ятайте, якщо ви незграбний людина або погано розбираєтеся в ножах, то цей лайфхак не для вас”, – попередив кухар.

На відео Глен Пауелл використовував короткий кухонний ніж – дуже гострий. Він зробив кілька надрізів біля основи головки, а потім встромив ножа в цибулину і витягнув ідеально очищені зубчики.