Повернення РФ до ПАРЄ стурбувало Уряд Канади

Оттава закликає продовжувати покладати на Росію відповідальність за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє ZN.UA.

Міністерство закордонних справ Канади висловило стурбованість рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) без будь-яких умов відновити право голосу російської делегації. Про це йдеться в повідомленні відомства у соцмережі Twitter.

“Ми повинні продовжувати покладати на Росію відповідальність за її порушення міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України”, – також сказано в заяві.

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У ніч на 25 червня ПАРЄ зняла санкції з делегації з Росії без будь-яких додаткових умов. За резолюцію проголосували 118 делегатів, проти — 62, і 10 осіб утрималися. Наступного дня ПАРЄ відновила права російської делегації в повному обсязі. На знак протесту представники семи держав вчинили демарш і покинули сесійну залу. Україну підтримали делегації Польщі, Грузії, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

Перед цим українська та грузинська делегації оскаржили рішення про повернення РФ до ПАРЄ. Також делегація України відмовилася від участі в роботі ПАРЄ і попросила Верховну Раду терміново розглянути це питання. Депутати поставили перед президентом Володимиром Зеленським і МЗС питання про доцільність участі в інших органах Ради Європи.

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