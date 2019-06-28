Четверо звільнених бойовиками українців прибули до Києва

До аеропорту “Київ” прибув літак з Мінська зі звільненими з полону бойовиків українцями.
Про це пише Фокус з посиланнями на Громадське, передає Zrada.today.
Всих звільнених чоловіків в аеропорту зустрічали рідні. Двоє з них відмовилися коментувати, як потрапили в полон.
До того ж в аеропорт прибула прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, яка запропонувала пройти звільненим комплексне медичне обстеження. Вона зазначила, що про рішення бойовиків відпустити заручників дізналася “разом з усіма”.
Глава політради “опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук заявив, що бойовики самі вибрали людей для звільнень зі списку заручників, і в ОРДЛО при цьому не ставили ніяких умов.
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