У Нігерії школи беруть плату пластиком

У нігерійському місті Лагос школа почала приймати пластикові пляшки в якості авансу за навчання дітей.
Щорічне навчання в закладі коштує 18 тисяч найр (близько 50 доларів), і багатьом місцевим жителям не вистачає грошей. 200 кілограмів пластикових пляшок оцінюються в 11 доларів — це половина суми вартості семестру.
Всього в Нігерії вже п’ять шкіл, які приймають пластикові пляшки в якості оплати за навчання.
Експрес-інформація по країні
Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія – держава в Західній Африці.
Прапор
Герб
Столиця – Абуджа
Найбільші міста: Лагос, Ібадан, Кано
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 923768 км2 (31-я в світі)
Населення – 182,20 млн чол. (7-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – мусульманство, християнство
ІЛР – 0,514 (152-я в світі)
ВВП – $568,50 млрд (22-я в світі)
Валюта – найра
Межує з: Беніном, Нігером, Чадом, Камеруном
За словами засновника ACI Олександра Ахигбе, працюючи над жалюгідним станом навколишнього середовища Нігерії, організація одночасно покращує рівень освіти. Вивільнену суму батьки часто витрачають на потреби школяра: купівлю сумки, навчи або книг.
Згідно зі звітом Ocean Atlas 2017 року, Нігерія посідає 11 місце в світі за кількістю пластикових відходів, які забруднюють середовище.
Також країна названа столицею бідності в світі: 87 мільйонів її громадян — близько половини населення — живуть менш ніж на 1,9 долара в день. Більше 10 мільйонів дітей не можуть дозволити собі шкільну освіту з-за бідності.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Індії школярі платять пластиком за навчання.
За матеріалами Snob
Читайте також:
Щотижня ми з’їдаємо по 5 грамів пластику
Люди з’їдають не менше 50 тисяч мікрочастинок пластику в рік
WWF буде 450 років знімати розкладання пластикової пляшки