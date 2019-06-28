У Нігерії школи беруть плату пластиком

У нігерійському місті Лагос школа почала приймати пластикові пляшки в якості авансу за навчання дітей.

Щорічне навчання в закладі коштує 18 тисяч найр (близько 50 доларів), і багатьом місцевим жителям не вистачає грошей. 200 кілограмів пластикових пляшок оцінюються в 11 доларів — це половина суми вартості семестру.

Всього в Нігерії вже п’ять шкіл, які приймають пластикові пляшки в якості оплати за навчання.

Експрес-інформація по країні

Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія – держава в Західній Африці.

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Столиця – Абуджа

Найбільші міста: Лагос, Ібадан, Кано

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 923768 км2 (31-я в світі)

Населення – 182,20 млн чол. (7-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – мусульманство, християнство

ІЛР – 0,514 (152-я в світі)

ВВП – $568,50 млрд (22-я в світі)

Валюта – найра

Межує з: Беніном, Нігером, Чадом, Камеруном

За словами засновника ACI Олександра Ахигбе, працюючи над жалюгідним станом навколишнього середовища Нігерії, організація одночасно покращує рівень освіти. Вивільнену суму батьки часто витрачають на потреби школяра: купівлю сумки, навчи або книг.

Згідно зі звітом Ocean Atlas 2017 року, Нігерія посідає 11 місце в світі за кількістю пластикових відходів, які забруднюють середовище.

Також країна названа столицею бідності в світі: 87 мільйонів її громадян — близько половини населення — живуть менш ніж на 1,9 долара в день. Більше 10 мільйонів дітей не можуть дозволити собі шкільну освіту з-за бідності.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Індії школярі платять пластиком за навчання.

За матеріалами Snob

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