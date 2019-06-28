28 червня: все що треба знати за сьогодні. З Днем Конституції

(28.06.2019) День конституції, День народження Ілона Маска, зустріч Трампа з Путіним, Гройсман в шоці від команди Порошенка, гімн України в Донецьку. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.
- Кандидати в депутати від партії “Слуга народу” підписують меморандум, що містить пункти про обов’язкове особисте голосування і добровільне складання повноважень;
Цитата дня:
Андрій Парубій: «Нинішній поділ на «старих» і «нових» політиків — це новий більшовизм»
- Протягом 2018—2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове обладнання доставляли на вуглевидобувні підприємства, розташовані в терористичній організації «ДНР». Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою «перерваного транзиту» доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої «ДНР» для використання на «націоналізованих» підприємствах»