28 червня: все що треба знати за сьогодні. З Днем Конституції

(28.06.2019) День конституції, День народження Ілона Маска, зустріч Трампа з Путіним, Гройсман в шоці від команди Порошенка, гімн України в Донецьку. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Кандидати в депутати від партії “Слуга народу” підписують меморандум, що містить пункти про обов’язкове особисте голосування і добровільне складання повноважень;

Цитата дня:

Андрій Парубій: «Нинішній поділ на «старих» і «нових» політиків — це новий більшовизм»