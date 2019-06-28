МОЗ потурбувалося про здоров’я курців

Міністерство охорони здоров’я України пропонує скоротити вміст нікотину і смол в сигаретах, заборонити ароматизовані сигарети й врегулювати обіг електронних сигарет.

Про це йдеться в тексті законопроєкту на сайті МОЗ, передає Zrada.today.

У законопроєкті пропонується заборонити:

сигарети, в яких показники вмісту нікотину, смоли й монооксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;

тютюнові вироби, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичних попереджень;

сигарети й тютюн для самокруток з характерним запахом і / або смаком;

тютюнові вироби, що містять такі добавки.

Також передбачається, що виробники й імпортери електронних сигарет і заправних контейнерів повинні подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, повідомлення про вироби, які вони планують ввести в обіг на території України.

Повідомлення має бути подано в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в оборот.

Залежно від того, чи є виріб електронною сигаретою або заправних контейнерів, на ньому повинна бути інформація, зокрема, про виробника, токсикологічні дані інгредієнтах вироби, а також про шкідливі викиди й вміст нікотину.

У МОЗ пояснили, що мета проєкту — захист здоров’я людини, особливо молоді, і виконання зобов’язань України відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну (РКБТ): «Однією з важливих цілей Постанови є підтвердження Верховною Радою України євроінтеграційного поступу України у сфері громадського здоров’я і зобов’язань, в інтересах захисту майбутніх поколінь від тютюну ».

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