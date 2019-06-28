«Раніше зозулі співали, а тепер і цих ні — помирає все»

Як гинуть кинуті на Уралі залізничні села і чому їх не розселяють

Села в Росії вмирають — це не сенсація, і навіть не новина, особливо в розрізі з райдужними заявами про урядові проекти з підтримки аграріїв, програми для молодих сільських лікарів і вчителів та інших обіцянки. На ділі — кинуті з усім скарбом колись добротні хати, зарослі колючим бур’яном городи, вовки і ведмеді, заглядають за частокіл, і 90-річні бабусі, які, немов символ давно минулого XX століття, досиджують на старих верандах свої роки, йдучи разом з селами. «Раніше зозулі співали, а зараз і цих ні — помирає все», — нарікають старенької. Кореспонденти Znak.com побували в одній з найкрасивіших, але депресивних територій Челябінської області — Нязепетровском районі. Тут доживають останні роки дві покинуті структурами РЖД села — Ураим і Сірчаний Ключ. Їх останні жителі чекають переселення, але не впевнені, що це трапиться раніше їх смерті.

Туга, бездоріжжя і Путін на ювілей

Нязепетровский район, що знаходиться в 240 кілометрах від Челябінська і в 120 кілометрах від Єкатеринбурга, у буклетах та на офіційних сайтах іменують южноуральской Швейцарією. Природа тут, і правда, самобутня. Пагорби, вкриті густим хвойним лісом, що йдуть в хмари сосни і повітря, від якого паморочиться голова. То тут, То там шумлять річки, стежки петляють поміж боліт. Автомобільну дорогу небезпечно перебігають козулі та лисиці, або ж так звана сова, вилупивши очі, під вечір норовить потрапити прямо в лобове скло машини.

Цей край люблять мисливці та рибалки Челябінської і Свердловської областей. Ну а більше, на жаль, не любить ніхто-ні влада, ні бізнес, ні туристи, ні самі жителі. Останні — небудь немічні пенсіонери, або їх недолугі діти, які або п’ють, або просто сидять у них на шиї, або діти цих дітей. Ті, хто не знайшов в собі сил і можливостей виїхати.

Те, що депресивна територія, не приховують навіть місцева влада.

«Маргіналів багато. Вони думають: вийшов, козу підстрелив, забезпечений м’ясом. Горілкою розжився — і все, не треба тобі ніякої держави. Це своєрідна самодостатність. І вони так звикли і так живуть. Безробіття найвища в області впродовж 25 років, а підсобних робітників і водіїв автобусів знайти не можемо», — зізнається нам пізніше перший заступник голови Нязепетровского району Юрій Педашенко.

Не зупиняючись в місті, відразу їдемо в селище Сірчаний Ключ. Ну як їдемо — пробираємося через розмиту зливою грунтовку, завдяки навігатора плутаем і крадемося не туди по обриву берега річки, через годину все ж потрапляємо в потрібне місце.

Тут нас чекають три жителя цієї колись повноцінної залізничної станції: бабуся Рашида Валєєва, якої 2 серпня виповниться 90 років, її 67-річний син Рифат і їх сусідка Марія Миколаївна — жвава засмагла жінка 68 років. Останні два дні, як зізнаються самі мешканці, у них свято: онучка рідної сестри бабусі Рашиди розмістила в соціальних мережах історію про те, що її родичів влади кинули помирати в старій селі, яку обіцяли переселити. І потягнулися в забуте всіма селище високі чиновники, соцзахист. До цього — ні від кого ні слуху ні духу.

— А Путін приїде? Хоч глянути на нього, — запитає у нас вже наприкінці бабуся Рашида, постійно елозя паличкою по старим мостинам веранди.

— Ти у нас тепер знаменитість. Путін-то теж, мабуть, побачив тебе, бабуся. Тесклер он у вівторок обіцяв, внучці дзвонили. Він теж — як Путін. Сюрприз тобі буде. А може, він з грошима відразу сюди приїде і на руках тебе відразу в квартиру! Уві сні таке не присниться, — відповідає Рашида рідна сестра, 82-річна Рагида Османова. Життєрадісна і сучасна, вона теж майже півстоліття прожила в Сірчаному Ключі, але в 2012 році поїхала.

Рашида Валєєва і її сестра Рагида

Рашида Валєєва живе в Сірчаному Ключі з 1956 року. Все життя, як каже сама, — від дзвінка до дзвінка — пропрацювала путейщицей на залізниці. Батько загинув на фронті до переїзду з Белокатайского району, мама померла вже тут. Син вийшов на пенсію і живе з нею. Молодша сестра не винесла умов і переїхала ближче до дітей у Верхній Уфалей (50 кілометрів від Нязепетровска).

— Чудово тут раніше було, поки дорога працювала, — каже, постійно димлячи цигаркою, Рифат Радикович. — У нас ходили пасажирські поїзди, вантажні. В Златоуст, Кусу. А потім все закрили в 2012 році. Нічого не стало. Шпал немає, нічого немає. Дорогу маргінали розбирають підкладки, протиугонні тягнуть. Все розтягнули на металобрухт. Нічого нікому не треба.

— Ми одним світиком жили, у нас завжди свято, завжди веселощі, — згадує Рагида Османова. — В ліс ходили гуляти. Новий рік завжди справляли, народу було багато, багато молоді. Всі залізничники, трудівники. А тепер вони всі поуезжали: хто куди, хто знімає квартири. Зате там теплий туалет. І я теж з-за цього поїхала, це найголовніше. А бабусі Рашида… Он куди в туалет бабуся ходить, в 40-градусний мороз. Як-то у неї ще сили на це є. Кури, півні співали тут, зозулі. А зараз і тих не чути, теж померли. Ми всі отут родичі були, все обнімаємося, поцілуємося. Так ми жили весело. І все пішло веселощі: роботи немає, вода, он, за кілометр треба ходити, колонка там — в лісі.

І продовжує: «Я теж тут жила 40 років. У 2012 році переїхала у Верхній Уфалей. Тут жити-то як? Дві груби топити, сніг ось така (показує вище голови) чистити, а сили немає, мені вже 83-й рік, так що я теж вже не дівчинка, не молода. Діти теж роз’їхалися. Жити тут неможливо. Ось Рифат у нас пенсіонер, залишився з матір’ю. У мене он діти — одна у Верхній Уфалей забрала, і то не до себе: квартиру знімаю».

Бабуся Рашида, до цього мовчала, раптом починає плакати і голосити так, що до горла підступає ком: «Зимувати неужли (невже. — Прим. ред.) тут будемо. Так… по заметілі походи-то. Туалет далеко — он де, йду, падаю, два рази впала вже, кому кричати. Лазня в лісі стоїть. Потаскай-ка води. Одна я тут, залишилася одна. В цьому бараці. Крадуть вночі-то ходять. Всі вытаскали. Страшно. Один навіть помер у нас, заліз, пічка на нього звалилася, задавился. Біда, біда. Дороги нема, страшно. Одна я, одна…».

— Вона мені дзвонить в Уфалей, так говорити не може: все реве, реве, — відповідає сестра. — Обіцяли їх з 2017 року переселити, сказали, що в 2019 році обов’язково переселять. Виявляється, ніхто нічого не знає і не думає. А бабуся померла, і не знали б, чого померла. А вона від туги померла від туги. Син йде на риболовлю і на цілий день, а вона одна. Страшно, крадуть ходять. Уб’ють за пенсії, а ніхто і не дізнається.

— Де цілий день! На годину-два! Он за продуктами їздити треба. Влітку на велосипеді, взимку снігу намете, то зараз траву кошу, то картоплю он підгортаю. Залізниця (РЖД. — Прим. ред.) все кинула, передала місту. А місту нічого не треба. Грошей немає. Насос згорів, а вони — грошей немає. А вона (сусідка Марія Миколаївна) подзвонила президента, відразу приїхали, зробили. І світло зробили, — каже син бабусі Рашиди.

Дійсно, у 2012 році Марія Миколаївна додзвонилася на пряму лінію Володимиру Путіну і поскаржилася, що не працює насос, який качає воду, а також немає дороги та світла. Насос зробили, з дорогою далі обіцянок не пішло.

— Квартиру нам треба, квартиру. Трьох осіб не можуть переселити, е-моє. От бардак. А стали говорити, що онука тут кинула бабусю з батьком. Але ніхто нас не кинув. Чому, якщо нам належить від держави і якщо нам обіцяли, то не роблять? При чому тут наші діти? Вони допомагають нам, як можуть. Я мати кинути не можу одну, ні тут ні там. Вона сама не готує, миє посуд іноді. Нагляд їй потрібен, — продовжує пенсіонер.

Рифат працював на місцевому крановому заводі, незадовго до пенсії потрапив під скорочення. Працював різноробочим, потім вийшов на пенсію. Ще років 10 тому, каже, в Сірчаному Ключі, сімей було багато, люди тримали господарство. А потім, як залізниця (РЖД) остаточно все кинула, всі роз’їхалися, крім них трьох.

Дійсно, тут стоїть кілька будиночків, в яких ще ніби жевріє життя, але вона ніби завмерла: хвіртка зачинена на засув, а паркан настільки покосився, що вона і не потрібна. У старих вікнах висять фіранки, але скла подекуди вибиті, в кімнатах — ліжка з матрацами, вкриті нальотом небуття. В городах ще є садова полуниця, спрятавшаяся серед бур’янів, а на старому сараї зберігся напис «Продукти». Єдине нагадування про цивілізації — таксофон, що стоїть на пагорбі, для зв’язку із зовнішнім світом.

Їдемо, залишаючи старих людей з їх думками і тугою. Якось не по собі. Хоча, приміром, онуки приїхали на хорошому автомобілі, значить, не все так вже і погано. Але самі вони визнаються, як би виправдовуючись: справа не в тому, що людей похилого віку не можна просто забрати до себе або поселити десь на знімній квартирі, а в тому, що їх бабусі все життя працювали на державу і чекають від нього обіцяної подяки, але чомусь її не отримують. До того ж, проживши понад півстоліття в одному місці, померти пенсіонерам хочеться десь тут же, але останні роки провести не так, а з елементарними зручностями у вигляді унітазу і гарячої води.

Їдемо в таку ж село Ураим — її теж кинула залізниця. Це ще 20 кілометрів звідси, приблизно половина — по дикому бездоріжжю, навіть не по гравію, а просто по розмитій колії. Підсумок — як і попереджали жителі Сірчаного Ключа — не доїхали. Просто загрузли в трясовині за шість кілометрів до місця, насилу вибралися і поїхали назад. Навігатор запропонував інший шлях. Але він взагалі призвів до безвиходу та урвища річки. Не дарма в цій місцевості всі їздять якщо не на тракторах, то на «Нивах», а хто багатший — на Renault Duster.

Робити нема чого, повертаємося в Нязепетровск, сподіваючись поговорити з головою району і прокурором і спробувати зрозуміти, яке майбутнє все ж чекає покинуті села.

Питання до минстрою

Глава району Валерій Селіванов — корінний житель Нязепетровска. Тут народився, виріс і тут залишився працювати. Сьогодні у нього великий кабінет, картатий піджак, значний позашляховик і Apple Watch.

— Рішення по переселенню Сірчаного Ключа і Ураима прийнято не було. Обіцянок жителям ми не давали, — розпочав розмову голова, погодившись відповісти на всі питання. — Питання обговорювалося в 2017 році з Борисом Дубровським. Він доручив нам і минстрою області підготувати документи, як вирішити питання. Ми в рамках доручення провели опитування жителів, оцінили стан домоволодінь. У нас є поіменний список людей, які претендують на переселення. Всього 35 осіб. Багато з них мають право, але фактично не проживають у цих населених пунктах. Ще раз скажу: не було обіцянок. Були сходи тієї та іншої села. В тому і в іншому випадку мешканці сказали — ми згодні на розселення. Потім восени минулого року народилося лист з Ураима від жінки, яка не дуже зрозуміла, як буде відбуватися переселення, і написала скаргу в прокуратуру. З цього приводу проводилась перевірка.

— А скільки чоловік фактично живе в цих селах?

— В Сірчаному Ключі фактично живуть три людини, в селищі Ураим — чотири людини. Але якщо вирішувати питання про розселення, то в Сірчаному Ключі 11 будинків, в Ураиме 10 будинків. Уся робота завершена задокументована. Ми підготували дорожню карту. Але далі мінбуд повинен був розробити порядок переселення, тому що механізм розселення з вітхо-аварійного житла за існуючою держпрограмі не зовсім підходить. Але рішення від мінбуду немає досі. Механізм фінансування не вироблено.

— Тобто зараз це питання до минстрою Челябінської області?

— Так, мінбуд на 2019 рік цю програму не запустив, відповідно фінансування немає. Для району це непідйомна сума, тому що треба розселити 21 сім’ю. Ціна питання — 28-29 млн рублів. Мова йде про придбання житла в Нязепетровске рівноцінного того, яким вони володіють зараз. Якщо вирішувати проблему всебічно, ми без уряду Челябінської області нічого не зможемо. Всі документи, які необхідно, ми здали в мінбуд ще в минулому році. Потрібно принципове рішення щодо механізму переселення та фінансове забезпечення.

— Чому не можна розселити села за існуючою програмою переселення з вітхо-аварійного житла?

— У нас є список, черга — близько 15 багатоквартирних вітхо-аварійних будинків треба розселити. Якщо включати Ураим і Сірчаний Ключ сюди — то вони потраплять у кінець списку, інакше ніяк. На розселення вже існуючого аварійного фонду на 2020 рік закладений 31 млн рублів, на 2021 — 36 млн рублів. Але цих грошей не вистачить навіть на розселення цих будинків в повному обсязі.

— Що це взагалі за села — Ураим і Сірчаний Ключ і чому вони опинилися в такому стані?

— Це колишні залізничні станції. Там все — магазини, інфраструктура — існувало за рахунок ЮУЖД і обслуговувалося дорогою. Потім повідомлення припинилося, і залізниця просто все кинула. Вони не передали це нікому. У 2012 році в Ураиме у нас ЛЕП лопнула. Люди три дні жили без світла, а дорозі нічого не треба. Ми аварійно переподключились. У нас є селище Оповідь у Шемахинском поселенні і є та його частина, яка теж належить до залізниці. Там дуже багато проблем з обслуговуванням мереж, свердловин, ніхто їх обслуговувати не хоче. Це все спадок РЖД, яке нам залишилося. Залізничний район Нязепетровска — те ж саме.

— Коли дорога все кинула?

— Пасажирського руху сім років не існує. До цього все було добре. Головне — у жителів цих поселень була можливість сісти в потяг і поїхати в Златоуст, наприклад, або ще куди. Потім цього не стало. Роки три тому припинили вантажне сполучення. І все кинули зовсім.

— Можна хоча б спробувати вирішити проблему 90-річної бабусі та її сина більш оперативно?

— Локально ми вчора Текслеру запропонували вирішити. У нас є дві кімнати в гуртожитку, ми готові їх відремонтувати протягом двох-трьох тижнів і тимчасово їм там надати житло. Але справа в тому, що до резонансу в ЗМІ ні сама бабуся, ні її син ні до нас, ні в прокуратуру, ні куди-небудь ще не зверталися. Жодного звернення від Валеевых не було. І від сусідки не було. Ще одна проблема — я не впевнений, що, якщо ми поселимо бабусю на третій поверх багатоквартирного будинку, вона буде цьому дуже рада.

Робота є, а працювати нікому

— Проясніть ситуацію з Ураиму. Ви говорите, що всі на сході підняли руки за переселення та ліквідацію населеного пункту. Але звідки тоді з’явилася восени минулого року інформація про те, що жителів розселяють насильно з-за того, що на місці селища зібралися будувати ГЗК з видобутку магнієвих руд? Все-таки Ураим хоче поїхати чи ні?

Відповідає приєднався до нас перший заступник глави району Юрій Педашенко:

— Там індивідуально по кожному мешканцю. Я був восени там, як раз коли скаржиться мешканка цього селища Мистахова і ще одна — Ужегова. Вони якраз і не хочуть переселятися. Так от, їх два будинки старі, звичайно, але не можна сказати, що вони аварійні. Вони підтримують їх в житловому стані, у них там господарство. До асфальтованої дороги з Ураима чотири з половиною кілометри. Дорога там огидна. Але сказати, що зовсім проїхати неможливо — не можна. Швидка допомога доїжджає. Зв’язок стільниковий там є і є таксофон. Якщо що станься — викликати можна. Автобус зупиняється на отворі. Сказати, що вони зовсім відірвані від життя не можна. Чому, я думаю, ці жінки не хочуть їхати: тому що у них там все. Постійно там живуть чотири людини, періодично — трохи більше, так як хтось на полювання приїжджає, хтось використовує як дачу.

В цілому на сході всі висловили намір переїхати, в тому числі Ужегова з Мистаховой. Але пізніше жінки передумали. Ми говорили з Ужеговой неофіційно. Я її питаю, чи не страшно їм тут жити. І вовки адже там ходять, і ведмеді. Вона каже: цих не боюся, а от людей боюся. Приїдуть на машині, розбирають шляху. Питаю, чому тоді не хочете? Вона каже: «Ми в свій час були розкуркулені і опинилися в Ураиме. І нас залишили без усього, і наживали ми все з нуля, ми боїмося, що нас держава розкуркулить ще раз». Ось це їхній страх. Вони бояться, що їм нададуть гірші умови.

Треба розуміти, що якщо розселяти село, то розселяти всіх і ліквідувати населений пункт. Область повинна була довести це до кінця, але не довели. Механізму по розселенню немає.

Є десь в інших регіонах, ми дивились, шукали аналоги, але скрізь по-різному, до того ж це не наша компетенція, а мінбуду. Вони повинні визначити правовий механізм. Ну і чисто психологічно люди там звикли жити вільно: вийшов — простір.

Тут, у районі і околицях, є люди похилого віку, у яких троє дітей. Але діти не виконують обов’язки по утриманню батьків, а, навпаки, живуть за рахунок пенсій. У нас в Нязепетровске взагалі феномен: протягом 25 років тут найвища безробіття в Челябінській області, зараз — 8,8%, але при цьому неможливо знайти підсобних працівників, водіїв автобусів, трактористів. Немає в людей прагнення перенавчитися. Вони не ставлять завдання: допоможіть, я бажаю працювати і отримати якісь навички. Вони живуть за рахунок батьків. Навіть служба зайнятості нашу територію зрозуміти не може.

— А що взагалі в місті працює і дає робочі місця?

— Так, звичайно, це крановий завод, СПС «ВТБ», це філія МУП «Водоканал» Єкатеринбурга, коли була вагома частка залізничників. Але роки три-чотири тому Нязепетровский ділянку РЖД ліквідували, товарняки йдуть тут один раз в два тижні. А було велике локомотивне депо, дистанція зв’язку, електрики. Це були сотні робочих місць з непоганими зарплатами. Був той же Баластний кар’єр, де видобували пісок для підсипки доріг, до 90-х років. Потім РЖД все закрив.

— І все-таки: проясніть історію з Гзк і компанією «Лекс-Електа». Збиралися з-за будівництва розселяти і зносити Ураим?

Його ніхто зносити не збирався! З 2015 року проект з освоєння цієї землі заморожений, так як відсутній стратегічний інвестор. Та руда, яка у нас є, виявилася нікому не цікава. Чотири мільярди тонн руди розвідано. Ліцензією володіє «Лекс-Електа». Ураим у цій структурі як раз був не для розселення, а для розширення житлового будівництва. Ми в 2013 році, з урахуванням цих планів, коректували генплан Нязепетровска. По ньому передбачався зростання селища Ураим до двох з половиною тисяч осіб. Там було б житло для робітників, управління Гзк. З цим були пов’язані чутки про знесення будинків, так як тоді скрізь в тій місцевості ходили геодезисти, ось жителі і думали.

— А ви б оцінили можливість появи тут Гзк?

— Для району це була б величезна перспектива для майбутнього. Але все заморожене. Нічого немає. Інвестора немає.

«Поки є люди, повинна бути інфраструктура»

Прощаємося з керівництвом району і йдемо до прокуратури — новий будинок на березі річки. Прокурор Євген Мічурін раніше розбирався в історії з Ураимом, а незадовго до нашого візиту був у бабусі Рашиди:

— По громадянці Валеевой у нас проводиться перевірка за інформацією ЗМІ, запитані відомості адміністрації. Наша позиція така: Сірчаний Ключ — це населений пункт, в ньому є жителі. І не важливо, скільки їх там живе, нехай навіть три людини, вони повинні забезпечуватися всією необхідною інфраструктурою: дорогами, електропостачанням, опаленням і так далі. Це все і перевіримо. Поки передчасно говорити про порушення. Я поговорив з бабусею, її сином, сусідкою. Так, містечко занепадає, інші люди більше за своєю ініціативою поїхали. Є ті, хто не мають можливості виїхати. Якщо буде встановлено наявність порушень, вживемо заходів. Якщо потрібне термінове відселення бабусі, зможемо звернутися до суду з позовом до адміністрації.

— На що скаржиться пенсіонерка?

— Бабуся скаржиться на складні умови проживання з урахуванням віку і майбутнього зимового періоду. В той же час її син проти надання квартири. За попередніми даними, він хоче приватний будинок.

— Встановлено, обіцяли їм розселення чи все ж таки ні?

— Що стосується розселення. Дійсно, кілька років тому було доручення Дубровського про це. Потім ніхто не згадував про проект, який я вважаю в цілому правильним, тому що утримувати ці селища фактично недоцільно і дорого, та й люди повинні жити в комфорті. Ніхто з 2017 року не згадував про цю передбачуваної програмі, поки не почалися питання по селищу Ураим — одна з мешканок скаргу написала, що їх хочуть розселити незаконно. Причому з чиєї подачі піднімався шум — незрозуміло.

Тоді в ході перевірки було встановлено, що ще в 2015 році оформлялися документи про визнання будинків Ураима вітхо-аварійними. Було встановлено, що ряд жителів дійсно хоче переїхати, підписували документи, за іншими — не підтвердилося, вони були проти переїзду. З їх будинків рішення про визнання аварійними за нашим поданням скасовано. Наша позиція яка: все в інтересах громадян і в рамках закону. Якщо люди хочуть жити — нехай живуть, хочуть переїхати — це їх бажання. Цікаво, що у жителів досить багато родичів, але ніхто забирати не хоче.

— Але не було такого, що селище знесуть Гзк?

— Ні, в минулому році у «Лекс-Електа» навіть ліцензія на розробку вже минула. З 2015 року там все заморожене.

— Взагалі, в цілому по району багато звернень, скарг, проблем?

— У міста досить низька активність. Рівень населення передпенсійний. З тієї ж бабусі Рашида не було взагалі ніяких звернень раніше. Були б — заходи прийняли раніше. Крановий завод працює, зарплату платить. Гілка тут є залізнична, але вже фактично не працює. Є залізничний район — там була станція, школа, лікарня відомча. Потім об’єкти поступово передавалися в муніципалітет. А такі речі, де люди не цікавилися — хто вони і чиї вони, — так і вийшло. Ні документів ні, нічого. Район дотаційний, бюджету не вистачає, проблем багато. Намагаємося вирішувати.

На наступному тижні в Нязепетровск збирався приїхати т.в.о. губернатора Олексій Текстер. Але кажуть, що зараз він поміняв плани.

Бабуся Рашида мріє, що ювілей, 90-річчя, 2 серпня зустріне в новому житлі. А її сестра Рагида для свята вже навіть купила нову сукню.