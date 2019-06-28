У Москві злодії вкрали 1,5 км залізничного кабелю

Розкрадання приблизно 1,5 кілометрів кабелю в районі московської станції «Сходня» призвело до припинення роботи пристроїв сигналізації, централізації та блокування на Жовтневій залізниці. Поїзди між Москвою і Петербургом слідують з великими задержами. На місці розкрадання працюють поліцейські.

За даними ОДЕСЬКА залізниця, на час від однієї години до двох з половиною годин було затримано 26 поїздів далекого прямування, на час від 25 до 51 хвилини — три потяги «Сапсан», а також близько 13 приміських поїздів.

До того ж скасовані дев’ять рейсів на Ленінградському напрямку, зазначає ОДЕСЬКА залізниця. Пасажирам електричок запропонували без доплат пересідати на швидкісні поїзди «Ластівка».

Проблеми з рухом починаються вже на під’їзді до Москви. У прес-службі одеської залізниці заявляють, що загрози безпеки руху поїздів немає, додаючи, що дев’ять приміських поїздів на ділянці Москва—Крюково було скасовано.