Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості?

Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди.

Уряди країн на сході ЄС ще кілька років тому офіційно скаржились, що міжнародні концерни продають у цьому регіоні гіршу продукцію, ніж на Заході. Угорське відомство з контролю за якістю харчів, зокрема, 2016 року офіційно заявило, що у супермаркетах цієї країни продається Coca-Cola, яка на смак більш “примітивна” і “менш інтенсивна”, ніж в Австрії. А шоколадно-горіхова паста Nutella, мовляв, “не настільки кремоподібна”. Тоді ж у Словаччині заявляли, що продукція, яку міжнародні концерни продають у цій країні, мають вищий вміст жирів і менший вміст м’яса, ніж у західноєвропейських країнах. Натомість замість цукру, мовляв, частіше застосовується підсолоджувач, а замість фруктових – штучні ароматизатори.

Подвійні стандарти?

Аби дати відповідь на такі закиди, Європейський Союз запровадив уніфіковані методи контролю якості харчових продуктів, які дозволяють виявляти подвійні стандарти. У червні 2019 року Єврокомісія оприлюднила перші результати дослідження, присвяченого темі розбіжності у якості продукції в різних країнах ЄС. Виявилося, що майже у третині проконтрольованих видів продукції виявили розбіжності у складі – попри ідентичну або дуже схожу упаковку. Утім, наголошують у Брюсселі, при цьому не підтвердилося припущення, буцімто виробники постачають гіршу продукцію саме в країни Східної Європи.

Згідно з даними дослідження, дев’ять відсотків продуктів продаються в абсолютно однакових упаковках з переднього боку попри різний склад. У 22 відсотках випадків продукція з іншим вмістом продається у дещо видозміненій упаковці. Контролюючі органи ЄС наголошують, що відмінності у складі не обов’язково означають нижчу якість харчів.

Різні смаки і звички

У німецькому Об’єднанні брендів (Markenverband) привітали появу дослідження. “Розриву у якості між Сходом і Заходом ніколи не існувало”, – йдеться у заяві об’єднання. Виробники наголошують, що відмінності не приховуються, їх можна помітити, ознайомившись зі складом продукції. Харчові концерни стверджують, що різні рецепти відображають різні смаки споживачів у різних країнах. “Тому деяка продукція цілком може і навіть мусить мати інший смак в іншій країні”, – вважає виконавчий директор об’єднання Крістіан Келер (Christian Köhler). Він переконує, що це не пов’язано з нижчою якістю.

“Прірви між Сходом і Заходом немає”

В рамках дослідження було проаналізовано 1400 видів продукції у 19 країнах, зокрема у 10 країнах Східної Європи. Єврокомісар з питань освіти і культури угорець Тібор Наврачич вважає результати неоднозначними. З одного боку, прірви між Сходом і Заходом, за його словами, немає. Тим не менше, йому не дає спокою той факт, що майже у третині випадків продукція з різним складом продається в однакових або дуже схожих упаковках.

Єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова з Чехії пообіцяла, що подвійні стандарти у виробництві продуктів харчування будуть коратися законом. Перш за все, споживачі можуть бути впевненими, наголошує чиновниця, що “вміст продукту відповідатиме даним на упаковці”.

Автор Дірк Кауфманн

Джерело: DW.COM

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