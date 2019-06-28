«Інтерфакс»: в Сунженському районі Інгушетії загорівся будинок брата Євкурова

В Сунженському районі Інгушетії сталася пожежа в приватному будинку, який, як повідомляє «Інтерфакс», належить Алисхану Євкурову — рідного брата колишнього глави республіки Юнус-Бека Євкурова.

За словами співрозмовника агентства, будинок, розташований в селі Троїцьке, загорівся днем. Інформації про постраждалих на поточний час немає.

Юнус-Бек Євкуров очолював Інгушетію з 30 жовтня 2008 року. Він оголосив про намір просити президента про свою відставку 24 червня. У телезверненні до жителів республіки Євкуров пояснив своє рішення роз’єднаністю влади, громадських і релігійних організацій в регіоні.

Путін прийняв відставку Євкурова і призначив тимчасово виконуючим обов’язки керівника республіки Махмуд-Алі Калиматова, раніше керував управлінням Росприроднагляду по Самарській області.