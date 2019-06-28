«Нічого не можна робити за спинами людей»

Глава Мінприроди РФ виступив на захист протестувальників у Шиесе людей

Міністр природного розвитку та екології РФ Дмитро Кобилкин, відповідаючи під час свого робочого візиту в Курганську область на запитання кореспондента Znak.com виступив на захист людей, протестуючих проти будівництва на своїй території полігонів для зберігання сміття, подібно до того, як це відбувається зараз на станції Шиес в Архангельській області.

«Що стосується Шиеса — позиція президента і моя одна — не можна цього робити, не обговоривши з населенням. Ніде не можна! Все, що ми робимо, ми повинні робити для людей цієї країни. Така політика президента, голови уряду і всіх нас, хто знаходиться при владі зараз», — заявив Кобилкин.

При цьому він зазначив, що іноді таке обговорення дається «важко». «Люди часто думають, що ми будемо спалювати абсолютно все: пластик, залізо, картон, скло. Значить, погано пояснюємо. Ці фракції будуть відокремлюватися перед спалюванням. А далі у нас тільки два варіанти. Те, що залишилося, або спалювати, або складувати на якихось полігонах. Немає інших варіантів! Країна дуже велика, різні кліматичні зони, різні ментальності. Але проблема з сміттям однакова. Сміття утворюється скрізь і його стає більше. Відповідно, ми повинні побудувати інфраструктуру», — пояснив глава Мінприроди РФ.

За його словами, саме такий докладний і чесний діалог необхідно було вибудовувати з жителями Архангельської області і Республіки Комі, які виступають зараз активно проти будівництва на своїй території полігону для захоронення побутових відходів з московського регіону.

«Ми якось почали рекультивувати один з полігонів в Московській області, і люди тоді теж сильно переживали. Тільки чіпали шматок цього звалища — і запах пішов. Але що робити тоді? Це все одно буде розкладатися, і хімічні речовини, які зараз знаходяться всередині, нікуди не дінуться. Все одно все буде потрапляти в навколишнє середовище. Тоді ми запросили іноземців, у яких є досвід в цьому питанні. Вони 50 років тому це все проходили, і у них є напрацювання. Нещодавно я, наприклад, з Японії повернувся, там в центрі Токіо варто сміттєспалювальний завод, і від нього запаху взагалі ніякого немає. Є технології, але все це треба пояснювати і абсолютно точно нічого не можна робити за спинами людей», — ще раз підкреслив Кобилкин.

Він також нагадав, що «сміттєва реформа» зараз проходить в жорстких рамках між тарифами, які «не можна підвищувати до неможливості», і завданням щодо будівництва інфраструктури, необхідної для утилізації та переробки сміття. «Це складні цільові показники. Але я хочу подякувати наших людей. Вони і самі чітко це всі розуміють. Заради наших дітей у цьому повинні брати участь всі, по-іншому неможливо», — відзначив міністр.

І додав: «В країні точно залишилися ті, хто звідси їхати не збирається. Значить, нам треба спільно тут навести порядок. Це буде глобальна генеральне прибирання».

Станція Шиес на стику Архангельської області і Республіки Комі майже рік є однією з гарячих точок країни. Тут, на станції, регіональні влади мають намір побудувати найбільший у Європі полігон для сміття площею близько п’яти тисяч гектарів. На нього будуть звозити ТКО з Москви і Московської області. Місцеві жителі виступають проти таких планів. З осені 2018 року вони проводять різні протестні заходи, в тому числі на самій станції Шиес і в усіх містах регіону. Деякі закінчувалися прямим зіткненням супротивників сміттєвого полігону і силовиків.

20 червня активісти готувалися виступити зі зверненням до президента під час прямої лінії президента РФ Володимира Путіна і описати йому суть проблеми. Однак включення з Архангельської області не було. Взагалі тему «сміттєвих» протестів на прямій лінії проігнорували, а питання про «сміттєвої реформу» задавала 15-річна instagram-блогер. У відповідь протестувальники записали і розповсюдили у своїх соцмережах своє власне звернення до глави держави, в якому вимагають припинити будівництво. Тим більше що сам проект ще не пройшов всі необхідні узгодження і публічне обговорення.

Додамо, що протести аналогічні тим, що спостерігається в Шиесе, фіксуються і в інших регіонах країни. Зокрема, в Свердловській і Курганської областях люди також виступають проти низки проектів з будівництва сміттєвих звалищ.