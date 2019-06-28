«Йому давався шанс…»

Керівник Рослесхоза Мінприроди йде у відставку

Заступник голови Мінприроди та екології, керівник Федерального агентства лісового господарства Іван Валентик йде у відставку. Інформацію про це Znak.com підтвердили сьогодні джерела в міністерстві. За їх словами, причина звільнення — масштабні завдання на посаді куратора лісової галузі країни, з якими Валентику не вдалося впоратися. «Йому давався шанс, пройшов рік [після зміни міністра Сергія Донського на Дмитра Кобылкина], результатів немає», — пояснив співрозмовник Znak.com. Зараз починаються консультації щодо кандидатури наступника заступник міністра.

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За інформацією профільного телеграм-каналу «Зелений змій», пан Валентик написав заяву про звільнення за власним бажанням на ім’я голови уряду Дмитра Медведєва. Про своє рішення заступника міністра вже повідомив на оперативній нараді зі своїми заступниками та головами управлінь Рослесхоза.

У зв’язку з відставкою Івана Валентика автори каналу прогнозують серйозну кадрову боротьбу навколо посади керівника Рослесхоза. «За останні роки агентство збільшило бюджет, права і повноваження, ставши основним регулятором російської лісової промисловості», — нагадують експерти.