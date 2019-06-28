У день обшуків «Рольф» виграв аукціон на поставку МВС автомобілів на 2,5 млрд рублів

У день обшуків в автоцентрах «Рольф» і повідомленні СК про кримінальній справі стосовно творця компанії автодилер переміг у трьох аукціонах на постачання МВС понад 1,5 тис. патрульних автомобілів. Сума контрактів — понад 2,8 млрд руб. Про це пише РБК.

Вранці 27 червня завершилися три аукціону, відкритих МВС на поставку відомству патрульних автомобілів, випливає з даних порталу держзакупівель. Переможцем цих аукціонів стало ТОВ «Рольф», в дилерських центрах якого в цей час відбувалися слідчі дії. Аукціони були проведені в 9:57, 10:41 11:33 за московським часом.

Автомобілі, які відомство придбає за рахунок державного бюджету, будуть поставлені в підрозділи відомства в Москві і Московській області, Сибіру і відділення поліції в Південному федеральному окрузі.

Для Москви і Підмосков’я МВС придбає 542 патрульних автомобіля на загальну суму понад 978,3 млн рублів, для підрозділів в Сибіру — 536 одиниць за 949,4 млн рублів і для відділень відомства в Південному федеральному окрузі — 523 машини на суму понад 944 млн рублів. Загальна вартість контрактів складе понад 2,8 млрд рублів.

Згідно з протоколами розгляду заявок на участь у цих аукціонах, ТОВ «Рольф» було єдиним учасником торгів.

Вранці 27 червня в автоцентрах «Рольф» в Москві і Санкт-Петербурзі пройшли слідчі дії. За словами представника компанії, співробітники СКР блокували роботу відділень і перешкоджали операційної діяльності компанії. У компанії заявили, що ухвалу, на підставі якого йдуть обшуки, не відноситься безпосередньо до роботи дилерських центрів, а засновник «Рольфа» Сергій Петров пов’язав заходи з кримінальною справою 2014 року. «Нібито ми занадто високо оцінили якусь компанію і виплатили надвеликі гроші», — описував він суть претензій правоохоронних органів РБК. Вартість компанії була оцінена незалежним аудитором, підкреслював він.

Пізніше в той же день СК повідомив про кримінальній справі стосовно творця компанії Сергія Петрова. Його підозрюють у валютні операції з переказу коштів на банківський рахунок нерезидента з поданням завідомо підроблених документів (частина 3 статті 193.1 КК РФ).

За версією слідства, в 2014 році співучасники через підконтрольний Петрову московський банк перерахували кошти в сумі 4 млрд рублів з рахунку компанії «Рольф» на рахунок кіпрської компанії «Панабел Лімітед» в австрійському банку. «У подальшому зазначені кошти через підконтрольні Петрову іноземні організації надійшли в його звернення», — йдеться в повідомленні СК.