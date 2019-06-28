Росіянина оштрафували за критику Путіна, який не був пристебнутий за кермом КамАЗа

В Архангельській області суд оштрафував на 15 тисяч рублів жителя селища Авнюга Георгія Миняева за законом про неповагу до влади. У соцмережах він емоційно прокоментував відео, на якому Володимир Путін їде по Кримському мосту за кермом КамАЗа і не пристебнутий ременем безпеки. Про це пише 29.ru і повідомляється на сайті суду.

За словами Мінаєва, його обурило відео, на якому Путін їде по Кримському мосту за кермом вантажівки. Він залишив під роликом коментар, в якому в тому числі фігурувало слово, що позначає розумово відсталої людини.

«Тоді Путін проїхав на Камазі по Кримському мосту, не пристебнутий ременем, без прав категорії С, як я розумію, ну і без страховки, судячи з усього. <…> Розлютився в той раз, тому що у нас тут даішники сильно докопувалися за кожну дрібницю, а для можновладців ці закони не писані», — розповів Миняев.

Він стверджує, що висловлювався з приводу поїздки Путіна по Кримському мосту в травні 2018 року, коли закон про образу влади ще не було. Миняев пов’язує порушення проти нього справи у зв’язку з його участю в антимусорном протесті в Шиесе.

Путін взяв участь у церемонії відкриття Кримського моста 15 травня 2018 року. Він, проїхав за кермом помаранчевого КамАЗа на чолі колони вантажівок. Ніхто з тих, що сиділи в кабіні не був пристебнутий ременями безпеки, що викликало бурхливу дискусію в суспільстві. На цей рахунок висловився наставник водіїв ФСТ Олексій Колонтай, який не побачив підстав для покарання глави держави за ймовірне порушення ПДР.

Нагадаємо, президент Володимир Путін підписав закон про неповагу до влади 18 березня. 22 квітня за цим законом вперше був оштрафований на 30 тис. рублів житель Новгородської області Юрій Картыжев, який розмістив пости «Путін — казковий *******» (негідник) в соціальних мережах.

Під час прямої лінії Путін заявив, що в законі про образу влади «немає нічого незвичайного» — у багатьох країнах є аналогічні заборони. При цьому президент РФ підкреслив, що «ніхто не має права зловживати [цим законом], щоб обмежити людей в їх праві критикувати владу будь-якого рівня».

У Держдумі заявили, що норма повинна застосовуватися тільки до федеральним державним органам і символів. «Закон не повинен застосовуватися, якщо мова йде про який-небудь мера або губернатора. На жаль, тепер ми спостерігаємо спроби місцевих регіональних еліт використовувати цей закон для зведення рахунків з громадськими діячами та журналістами», — підкреслив голова комітету з інформаційної політики Леонід Левін.