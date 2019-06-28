Трагедія у Львові: батько зарізав рідного сина

У Львові батько жорстоко вбив рідного сина. Трагедія сталася 27 червня близько дев’ятої вечора на вулиці Варшавській.

Поліцейські попередньо встановили, що 64-річний львів’янин під час родинної сварки вдарив ножем в груди свого 33-річного сина, який помер на місці події.

Зловмисник затриманий, незабаром суд обере йому запобіжний захід. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.