Через негоду третина фонтанів на Русанівці не працює

Через вчорашню негоду, яка вирувала у Києві, відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на КМДА.

У повідомленні також йдеться про те, що вході обстеження фахівцями СВКП «Київводфонд» електричних мереж та електрообладнання водограїв було виявлено пошкодження високовольтного електричного кабелю. Таким чином частина фонтанів залишається без електроживлення до усунення аварійної ситуації.

Тому 28, 29 та 30 червня згідно з робочим графіком працюватимуть вісім гейзерних водограїв, з дванадцяти існуючих, в акваторії Русанівського каналу.

Термін відновлення непрацюючих чотирьох фонтанів буде повідомлено додатково.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!