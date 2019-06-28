В Алабамі потрапила в перестрілку вагітну звинуватили у вбивстві дитини

Велике журі округу Джефферсон звинуватило 27-річну Марші Джонс з Бірмінгема, штат Алабама, в ненавмисному вбивстві після того, як її ненароджена дитина загинула через пострілу в живіт.

Поліція приїхала на місце події, отримавши повідомлення про те, що хтось застрелений, і знайшла Джонс. Жінку, яка була на п’ятому місяці вагітності, доставили в лікарню. Дитину врятувати не вдалося.

Поліцейські встановили, що сварка між Джонс та іншою жінкою — Ебоні Джемісон — сталася через батька дитини. Правоохоронці заявили, що єдиною «справжньою жертвою» пригоди стала непороджена дівчинка, а ініціатором конфлікту, в якому вона загинула, була визнана її мати.

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«Давайте не будемо забувати, що жертва — ненароджена дитина. У неї не було вибору, коли її втягнули у сварку, в якій дівчинка покладалася на захист матері», — заявив лейтенант поліції Денні Рід.

Спочатку поліція звинуватила у ненавмисному вбивстві стріляла 23-річну Джемісон. Однак цю точку зору не підтримала велика журі, оскільки ініціатором спору стала Джонс. У середу, 26 червня, жінку заарештували.

У відповідь на звинувачення і арешт Джонс активістки за права жінок з фонду Yellowhammer, який, зокрема, бореться за доступ вагітних до абортів, висловили своє обурення. Вони заявили, що штат Алабама в черговий раз довів, що вважає єдиною відповідальністю вагітної жінки — народити живої, здорової дитини; а будь-які дії матері, які можуть завадити цьому, — злочин.

«Сьогодні Марші Джонс звинувачується у ненавмисному вбивстві за те, що була поранена під час вагітності у сварці з озброєним чоловіком. Завтра на її місці буде інша афроамериканка, яка, можливо, вип’є будучи вагітною», — сказала директор фонду Аманда Рейс.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в травні Алабама стала одним з декількох штатів, які прийняли закон про заборону абортів на будь-якому терміні вагітності. З нього, проведення процедури стане кримінальним злочином. Крім того, в штаті діють закони, що дозволяють висувати звинувачення за вбивство плоду через насильницьких дій.

Правозахисниця Лінн Пелтроу заявила, що вагітних жінок по всій країні притягають до відповідальності за ненавмисне вбивство плоду, аборт або викидень. За її словами, зараз Алабама очолює цей список.

За матеріалами Snob

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