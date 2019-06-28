В Одесі пенсіонер влаштував масову різанину (фото, відео)

28 червня в Одесі 78-річний чоловік, озброївшись ножем, напав на сім’ю своїх сусідів.

Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Жертвами жорстокого вбивства стали 67-річна літня жінка та її 46-річні донька та зять.

Так, розправившись з обома жінками зловмисник з ножем накинувся на чоловіка, проте останньому вдалося вирватись з рук вбивці та вибігти у двір будинку, аби покликати на допомогу.

Очевидцями вказаної події стали випадкові перехожі, які терміново викликали поліцейських. Правоохоронці негайно відреагували та одразу прибули на місце події.

Вже одразу за “гарячими слідами” правопорушника було затримано.

Своєї причетності до скоєння злочину затриманий заперечувати не став та пояснив, що свій злочинний намір виношував давно, більше року. Саме в такий спосіб він вирішив поквитатись із сусідами, яких тривалий час підозрював у викраденні чималої суми грошей та цінностей із власної квартири.

На теперішній час фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст.115 (Вмисне вбивство) Кримінального кодексу України.