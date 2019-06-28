Висоцький: «Злити в унітаз п`ять років успішної зовнішньополітичної боротьби – це треба мати окремий талант»

«Злити в унітаз п`ять років успішної зовнішньополітичної боротьби – це треба мати окремий талант. Ви зробили Україну, Володимир Олександрович», – таким чином відреагував народний депутат, у минулому журналіст Сергій Висоцький на нібито обіцяний Зеленському обмін повернення 24 українських моряків на повернення РФ у ПАРЄ. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Висоцького у соцмережі фейсбук.

Депутат пише: «П`ять років Росія та Медведчук намагалися нав’язати нам заручників як товар в обмін на політичні поступки. Вони завжди хотіли, щоби в обмін на полонених ми ухвалювали рішення та закони.

П`ять років нам вдавалося оборонятися, сповідуючи принцип: людей можна міняти тільки на людей. І переговори можуть йти тільки про механізм обміну та пропорцію – 2 за 1, 10 за 1 і так далі».

У своєму дописі Сергій Висоцький звертає увагу на те, що Зеленський погодився розміняти зняття санкцій з Росії у ПАРЄ на обмін моряків за російським сценарієм.

«Перше рішення, яке ухвалив Володимир Зеленський як президент – погодився розміняти зняття санкцій з Росії у ПАРЄ на обмін моряків за російським сценарієм – визнавши російську версію подій. Порушивши усі принципи державного суверенітету», – наголошує нардеп.

Висоцький обурюється вчинком чинного президента, який перекреслив все, що було зроблено за попередні п’ять років: «Злити в унітаз п`ять років успішної зовнішньополітичної боротьби – це треба мати окремий талант. Ви зробили Україну, Володимир Олександрович.

Катастрофа і ганьба».

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Нагадаємо, що політолог Павло Нусс нещодавно у своєму дописі звернув увагу на дивну тенденцію обговорювати Україну поза очі, яка почала просліджуватися після того, як Зеленський став президентом.

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