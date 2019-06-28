Який він, типовий чоловік-українець?

Головний стандарт, якому має відповідати чоловік – це спроможність фінансового забезпечити власну сім’ю.

Про це свідчать результати опитування “Сучасне розуміння маскулінності”, яке провів Інститут демографії та соціальних досліджень спільно з Мінсоцполітики та українським представництвом Фонду народонаселення ООН.

Для українських чоловіків важливою є спроможність фінансового забезпечити власну сім’ю. Фото VadimVasenin/Depositphotos

37% українців підтримали думку, що чоловік, який заробляє менше, ніж його дружина, “нічого не вартий”.

Експерти зазначають, що у ході дослідження зібрали відповіді 1 520 чоловіків у віці 18- 59 років, котрі представляли всі регіони країни.

Скільки заробляє українець?

За даними Державної служби статистики, за перше півріччя 2017 року середньомісячна зарплата штатного працівника-чоловіка в Україні склала 7779 гривень.

Найвищі зарплати – в сфері фінансової і страхової діяльності. Фото Jeanette.Dietl/Depositphotos

Найвищі зарплати – в сфері фінансової і страхової діяльності. Там чоловіки заробляють в середньому 16 469 гривень.

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Найнижчі – у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – 5254 гривні.

Яку дружину хоче мати українець?

Згідно даних, отриманих у ході опитування “Сучасне розуміння маскулінності”, яке проводив UNFPA (Фонд ООН у галузі народонаселення), українець шукає жінку, котра буде:

зовнішньо привабливою;

розумною;

хорошою господаркою;

терплячою;

з вмінням уникати та “згладжувати” конфлікти;

поступливою в суперечках;

підтримувати чоловіка за будь-яких умов.

Українські чоловіки розповіли про “гірну дружину”. Інфографіка UNFPA.ORG.UA

За підсумками вищезгаданого опитування, жінки працюють по дому в двічі більше, ніж чоловіки.

89% чоловіків задоволені таким розподілом хатніх обов’язків.

Жінки працюють по дому в двічі більше, ніж чоловіки. Інфографіка UNFPA.ORG.UA

Крім цього, українці проводять з власними дітьми вдвічі менше часу, ніж їхні дружини.

27% чоловіків брали відпустки чи відгули, коли народилася їх дитина.

Молоді чоловіки стають більш відповідальними батьками. Інфографіка UNFPA.ORG.UA

При цьому молоді чоловіки стають більш відповідальними батьками – долучаються до партнерських пологів, прагнуть проводити більше часу з родиною після народження дитини.

Як виглядає сучасний український чоловік?

Фешн-експерт Вадим Медведєв у блозі для журналу “Новое время” наводить три типи українських чоловіків:

Чоловік – класик із 90-х: відполірована похмурими роками чорна шкіряна куртка, тренувальні штани, кросівки. В руках – тонований гаманець.

Чоловік – демократ із нульових: пуховик строго чорного лакованого кольору. На зап’ястку лівої руки красується масивний годинник. Взутий у модні туфлі зі вставками крокодилячої шкіри.

Чоловік – сучасник останнього iPhone: кашемірова шапочка, доглянута борода, чорна водолазка, рвані чорні джинси, кросівки.

А як було колись? Зовнішність українських чоловіків на зламі XIX-XX століття

У книзі Хведіра Вовка “Студії з української етнографії та антропології” (1995 рік) вказано, що у якості прикрас українські чоловіки носили в петельці сорочки стрічку, а також одягали перстні, оздоблювали металевими орнаментами ремені.

На початку ХХ ст. існувало переважно два види зачісок: “під ворота” або “у скобки” – волосся над бровами підрізалося горизонтально, а на скронях і потилиці залишалося відносно довшим.

Часто також підстригалися “під макітру”, тобто в кружок, коли волосся “лягало” рівно навколо цілої голови.

“Для цього чоловікові на голову насаджували макітру та підстригають всі кінці волосся, що їх видно з-під країв”, – пише Хведір Вовк.

Обов’язковий атрибут українця – вуса, а бороди були тільки у старих, за винятком Полісся, “де можна зустріти й хлопців з бородою”.

Чоловіки, так само як і жінки, взували постоли, а зимою ходили у чоботях.

На честь Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня, український Vogue показав, як одягалися українці на рубежі ХІХ – ХХ століть.

Джерело – Українська правда

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