7 найшкідливіших продуктів, які скорочують життя

Згідно з даними досліджень, краще виключити ці продукти зі свого щоденного раціону – газована вода, трансжири, алкоголь, перероблене м’ясо, безглютенові вироби, штучні підсолоджувачі, соління.

Солодкі газовані напої. В 2018 році на конгресі Американської кардіологічної асоціації прозвучала заява дослідників про те, що питво тільки однієї склянки коли на день, в два рази підвищує ризик передчасної смерті від ішемічної хвороби. За словами вчених, щоденне вживання солодкої газованої води може вкоротити людині тривалість життя на 4,5 року.

Продукти з трансжирами. Їх регулярне споживання асоціюється з підвищеним ризиком виникнення серцевих захворювань, інсульту і діабету 2 типу – недуг, що впливають на якість і тривалість життя. Лідером за змістом трансжирів є фастфуд і маргарин, спреди. Крім того, трансжири присутні від природи в натуральному коров’ячому молоці, м’ясі, додаються у виробничі десертні вироби та випічку – торти і тістечка, печиво та ін.