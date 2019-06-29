Під Донецьком всю ніч лунали залпи гармат і вибухи: стали відомі подробиці (відео)

Поки українські патріоти вітають Донецьк з Днем Конституції, сьогодні вночі і під ранок поблизу міста лунали залпи гармат, були чутні потужні вибухи снарядів. Жителі Донецька записували на відео гуркіт і ділилися враженнями в соціальних мережах, повідомляє проукраїнський блогер Necro Mancer в Twitter.

Люди пишуть, що почалося все ще ввечері, 27 червня, коли кулеметно-автоматна стрілянина була чутна близько 20:00, а близько опівночі лунав рев техніки. Під ранок почався гуркіт великих калібрів.

Інші очевидці також кажуть, що чутно було стрілецьку зброю упереміш з залпами артилерії.