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​Кличка “Рудик”: в мережі показали фото чергового ліквідованого на Донбасі бойовика

29.06.2019

Бійці ЗСУ ліквідували на Донбасі чергового бойовика незаконного збройного формування родом із Маріуполя Олексія Рудасева на прізвисько “Рудик”.

Про це написав офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан ( Штірліц”) в Facebook.

“200 бригада 05.05.19 Рудасев “Рудик”, Маріуполь. 7 омсбр”, – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що бойовик числився в базі “Миротворця”.

Під постом з’явилися коментарі користувачів.

“Він напевно так хотів повернутися у Марік. Видно не судьба”, “Зраднику залізобетон!!!”, “Вступив у секту “Свідки Захарченка””, – пишуть не без сарказму коментатори.

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