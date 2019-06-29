Стало відомо про висилку з України путінського шпигуна

8 червня 2019 року з України вислали російського консула-радника у Львові Андрія Грекалова, який здійснював шпигунську діяльність проти Києва.

Про це 28 червня повідомляє “Український мілітарний портал”.

За даними української контррозвідки, щодо зазначеного дипломата були задокументовані факти його шпигунської діяльності та відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські відносини 1963 року, Міністерство закордонних справ України оголосило Грєкалова персоною нонграта в Україні.

Грекалов народився 5 червня 1980 року в Баку (Азербайджанська РСР). До приїзду в Україну він обіймав посаду виконуючого обов’язки завідувача консульським відділом посольства Росії в Молдові.