Чоловік застрелився просто в поліцейській дільниці на Донеччині

Житель Костянтинівки в стані алкогольного сп’яніння скоїв напад на жінку, поєднаний з насильством. Зловмисник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, був оперативно затриманий поліцейськими в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Заволодівши зброєю співробітника поліції, підозрюваний покінчив з собою.

Сьогодні зранку п’яний чоловік напав на перехожу, кілька разів ударивши її. Спочатку потерпілій вдалося врятуватися, але нападник наздогнав її та заволодів майном.

Зловмисником виявився раніше судимий місцевий мешканець 1991 року народження. За результатами медичного огляду, він перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,6 проміле).

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого).

Підозрюваний був доставлений в Костянтинівське відділення поліції. Попередньо відомо, що, перебуваючи в службовому кабінеті, під час процесуальних дій затриманий заволодів зброєю поліцейського і покінчив з собою.

За фактом розпочато службове розслідування. На час його проведення начальник Костянтинівського відділення поліції і відповідальний від керівництва відсторонені від виконання службових обов’язків.

Про факт повідомлено в Державне бюро розслідувань. На місці працюють співробітники ДБР за сприяння керівництва поліції Донецької області.