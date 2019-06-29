Екс-голова ЦРУ розповів, скільки росіян воює на Донбасі

У конфлікті на Донбасі на даний момент задіяні кілька тисяч кадрових військовослужбовців Російської Федерації.

Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, генерал Девід Петреус.

На прохання прокоментувати нинішню обсяг військової підтримки США він зазначив, що цей бюджет формується спільно з союзниками по НАТО, підтримка України з боку якого– системна і постійна.

“Ми підтримуємо розвиток українського військового потенціалу перед загрозою вторгнення сил, що підтримувані Росією, де воюють, за нашими підрахунками, тисячі російських солдатів”, — сказав він.

Він також назвав позитивним кроком надання Києву протитанкових комплексів Javelin адміністрацією президенту США Дональда Трампа і підкреслив важливість зусиль адміністрації Обами для того, щоб це стало можливим.

Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США в 2011—2012 роках, в часи президентства Барака Обами, раніше він командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку і Афганістані. Сьогодні він входить до складу керівників інвестиційного фонду KKR і є одним з ключових аналітиків програм військової допомоги США.