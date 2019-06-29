В Італії оштрафували Facebook на мільйон євро

Італійський регулятор з питань конфіденційності даних оштрафував компанію Facebook на один мільйон євро за порушення, пов’язані зі скандалом довкола Cambridge Analytica.

Це найбільший штраф для соціальної мережі, в межах цієї справи, повідомляє Politico.

За даними італійських чиновників, 57 італійців завантажили додаток ThisIsYourDigitalLife, що використовувався Facebook для збору інформації про користувача та його друзів у соціальній мережі.

Відомо, що цей додаток застосовували для надання даних компанії Cambridge Analytica, яка використовувала персональні дані людей.

Загалом понад 200 тисяч італійців без їхнього відома надали інформацію про себе через додаток.

У 2018 році навколо Facebook виник скандал через витік даних. Тоді стало відомо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, незаконно отримала доступ до 87 мільйонів користувачів Facebook.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг втратив понад $5 млрд через виток даних мільйонів користувачів Facebook.

Журналісти встановили, що Cambridge Analytica займалася збором даних про Донбас на замовлення влади.

Цукерберг визнав помилки на фоні скандалу про використання особистих даних. Facebook закрив доступ до будь-яких послуг для компанії Cambridge Analytica.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року Державний суддя штату Вашингтон (США) зобов’язав компанії Google і Facebook виплатити 455 тисяч доларів у зв’язку з тим, що вони не зберегли на своїх сайтах записи про замовників політичної реклами.