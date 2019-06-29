Леся Никитюк получила дозу негатива за старомодный наряд: «сними эту занавеску»

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась маминым платьем, но не получила за это похвалу.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Вчера, 28 июня, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем телезвезда запечатлела саму себя в зеркале в кофейне, которая недавно открылась в ее родном Хмельницком. На фото Никитюк предстала в перешитом платье своей мамы, которое она раньше уже показывала в своем профиле.

«Моє прекрасне місто яке розвивається і стає ще красивішим! Люблю «Хм». Доречі всіх Зі святом», — написала под фото Леся Никитюк.

Не всем поклонникам понравилось новое фото телезвезды: «Это от мамы осталось на тебе хватит уже, сними 100 раз показала всем старье вонючее», «Бл**ь, Леся! Ты себя со стороны этой занавеске видела и с этим дурноватым выражениям лица?! Соберись,красотуля… не выкладывай такую «муйню», не понижай свой рейтинг так. Или это для спец аудитории фото?», «Боже, Леся уберите такое дыбильное выражение лица!».

: clutch.ua