Не істерив, просто чесно працював: в мережі обурені звільненням голови Дніпропетровської ОДА Резніченка

27 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. Відповідний указ з’явився на сайті президента повідомляє Zrada.today із посиланням Рrefiksblog.

Чимало людей в мережі не підтримують рішення Зеленського, адже команду Резніченка вважають найефективнішою в Україні. За 4 роки роботи їй вдалося зробити: 500 нових доріг, реконструювати 30 шкіл, 60 садочків, побудувати 20 стадіонів, а ще лікарні, амбулаторії..

Волонтер Серж Марко на своїй сторінці у Фейсбук високо оцінив роботу Валентина Резніченка (пряма мова):

“Для меня этот глава ОДА стал образцом того, каким должен быть вообще глава области. Приоритеты, патриотизм, команда, прозрачность- все эти принципы дали свои результаты. Атошники работающие в ОДА. Аллея Погибших. Музей АТО. Больницы. Детские садики. Школы. Спортплощадки. Дороги.

Люди хотели качественно улучшить область. И у них это получалось.

В то же время мало кто знает сколько они помогли волонтерским фондам неофициально. Когда где то возникала открытая потребность, я не помню что б Юрий Голик не взялся помочь. И на фронт шли машины, медэваки, прицелы, оружие. Военные и волонтеры проезжая через Днепр всегда могли расчитывать на помощь по размещению.

Сегодня его уволили.

Очень жаль. Я бы хотел чтоб он остался. Так как желаю Сичеславской области только процветания.

Спасибо вам, #команда_Резниченко.

Вы обогнали время. Вы показали что государственный менеджмент может быть эффективным. И я уверен что вы еще многим покажете “как надо”.

Спасибо вам за все.

Мер Дніпра Борис Філатов також присвятив пост Валентину Резніченку:

Друг мой, ты пришёл в ДнепрОГА нам на смену.

Я знаю, как тебе было тяжко.

Тяжелее, чем всем другим губернаторам вместе взятым.

Как никак, Петр Алексеевич отправил тебя зачищать «вотчину Коломойского», хотя наша прекрасная область это просто самая сложная область в Украине.

Ни больше, ни меньше.…

Ты нашел общий язык со всеми.

Не истерил, не интриговал, не делал пакости, не злоупотреблял властью, не сталкивал людей лбами.

Просто честно работал.…

Мы начинали с тобой с холодной неприязни, а потом стали настоящими друзьями.

В отличие от подавляющего большинства политиков – ты просто порядочный человек.

На сторінці Валентина Резніченка сотні вдячних коментарів від людей, які оцінили роботу його команди:

“Я хоч живу не у вашій області,але дивлячись скільки ви зробили для вашої області кажу вам Дякую від імені всіх жителів України. На вас рівнялися.”

“Шок…

Хочу сказать вам и команде 1000 слов благодарности!!!

Огромнейшее спасибо за наш Покров!!! Большое спасибо за парк Мозолевского!Благодаря этому новому парку, уже 2 года мы проводим там утренние зарядки для пенсионеров. Большое спасибо за школы, сады,дороги, больницы, буккросинги, школы роботехники! Будет очень не хватать ваших отчетов…Вы действительно яркий пример того, что нет ничего не возможного!!!Очень, очень жаль…Спасибо за все, что было сделано! Это важно, это ценно! Вы лучшие.Вы единственные! Пусть все у вас сложится хорошо!”.

На фото побудований дитячий садок в Підгородньому:

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