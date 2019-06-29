Чому силовики наїхали на «Рольф»?

«Рольф» — найбільший російський автодилер з річною виручкою понад 200 мільярдів рублів. З автосалонами та торговельними майданчиками, станціями техобслуговування, складами, дуже дорогим обладнанням, будівлями і землею в Москві та інших великих містах Росії.

Нарешті, компанія, яка володіє довірою іноземних постачальників і виробників. Лінійки автомобілів Міцубісі, Фольксваген-груп, Хендай, Кіо, Ніссан, Тойота, Форд — майже всі зіркові бренди реалізують свій товар через «Рольф». Словом, класний бізнес і ласий шматок. І ось сьогодні його офіси та центри продажів обшукують слідчі, шукають сліди… за 2014 рік, а господар — в розшук і ордер на арешт. Ну, круто!

І ще: «Рольф» — це ласий шматок, який… погано лежить! А знаєте чому? Головний засновник компанії і її власник — колишній депутат Держдуми Сергій Петров. Я знаю його багато років по роботі в «Справедливої Росії», коли вона ще намагалася бути нормальною опозиційною фракцією, а її члени ходили в білих стрічках і голосували проти фальсифікацій виборів.

Петров був не дуже публічним, але дуже чесним і порядним депутатом з твердою позицією. Це вже саме по собі в Росії — величезний ризик. Але він наївно вважав, що голосувати по совісті не може бути небезпечно. Адже він не закликав до революції. Ось і голосував проти заборони мітингів і демонстрацій, проти «пакету Ярий» і «закону негідників», і навіть утримався по Криму.

Тому наїзди на Петрова (особисто) і загрози зруйнувати його бізнес почалися ще в мою бутність депутатом. Думаю, саме тому він незабаром залишив Думу, припинив брати участь у будь-яких політичних проектах і, щоб не дратувати Кремль, виїхав за кордон до сім’ї і дітям, передавши управління своєю компанією менеджерам.

А тепер уважно стежте за трьома наперстками… ой, вибачте, за діями силовиків. Хто такий Петров для нинішнього істеблішменту? Фрондер, ненадійна людина з підозрілими поглядами на майбутнє Росії. Ах, він, бачте, створив компанію міжнародного рівня? Працевлаштував 9000 чоловік? Платить в рік 30 мільярдів податків? Чекає від держави подяки?! Та він просто негідник: мало того, що гроші заробив У НАШІЙ КРАЇНІ (ми йому це дозволили!), так він з нами ще й не ділиться!

Стане владу захищати бізнес Петрова, думають силовики? Навряд чи, адже він неправильно голосував в Думі. Як прибрати до рук «Рольф»? Та дуже просто: заведемо справа, розсудили силовики, випишемо ордер на арешт, в Росію Петров вже не приїде, а без нього захистити компанію ніхто особливо не зможе. Дербань, грабуй, так засылай переговірників, щоб «купити» бізнес за три копійки.

Ось і з’являється «дело», зшиту на замовлення. Зверніть увагу на формулювання: «за підробленим договором», «на 4 мільярди дорожче ринкової ціни», «ПІДОЗРЮЄТЬСЯ у виведенні коштів». З якого переляку вони 5 років потому самі вирішили, що договір — підроблений, вартість активів завищено, а кошти — виведені з метою присвоєння?

Навіщо нам взагалі Арбітраж і суди, експерти та експертизи, котирування і оцінювачі, ринкові угоди і ціни, якщо у нас є слідчі, легко на око визначають вартість будь-яких активів і акцій?! Правда дивує інше: ті ж самі слідчі виявляють повну безпорадність у розслідуванні пересічних злочинів: ні тобі грамотний протокол допиту злочинця скласти, ні чітко закріпити докази провини. Так деколи просто професійно оглянути місце злочину не можуть. Тисячі «ляпів» роблять доблесні следак, коли мова заходить про реальне вбивство або пограбування. А тут (з «Рольфом») така спритність і глибина проникнення в складні бізнес-процеси, що аж дух захоплює.

А якщо серйозно, то, на мій погляд, ми маємо справу з банальним рейдерським захопленням. Типу Петров, який політично «неблагонадежен», після загрози арешту в Росію тепер взагалі ні ногою, а з рештою ми, силовики, тут швиденько розберемося. Тобто приберемо до рук. Ось така мотивація.

Висновки:

1) ніякого інвестиційного клімату в Росії, звичайно, немає. Вірніше, який є — постійний шторм і буревій. У будь-який момент знесе під три чорти будь-який бізнес, особливо прибутковий. Серйозно вкладатися в нашу країну шалено нерозумно;

2) ніяких силовиків, службовців Закону, в Росії теж давно немає. Просто перевертні в погонах, мантіях, прокурорських мундирах і т. д. Система, здатна зруйнувати будь-який бізнес і економіку взагалі, і не здатна захистити людей від цього криміналу. Словом, не країна, а суцільний Кущівка;

3) знищення бізнесу в РФ приймає характер епідемії: силовики самі вирішують, кому жити, кому вмирати. Ніяких інших цивілізованих механізмів захисту підприємництва в країні за ці роки «ручного управління» так і не створено.

В цих умовах ФСВП вже пора створювати окремий барак для улюкаевых, калве і інших помітних бізнесменів, щоб їм там було більш комфортно «в закритому режимі» обговорювати шляхи покращення інвестиційного клімату в Росії. Це буде більш продуктивно, ніж пафосний блеф Петербурзького Форуму. Вже точно чесніше і правдивіше.

Так що, дорогі підприємці, поборники влади і любителі «Єдиної Росії», за Вами ще не прийшли? Що ж, це не Ваша заслуга, а чиясь недоробка!