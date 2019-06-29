У Фастові безвісти зник хлопець

Учора, 28 червня, в місті Фастів зник 13-річний Руслан Грегуль, який пішов з місця проживання, що по вулиці Андрія Шептицького і наразі його місцезнаходження невідоме

Як повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” із посиланням на сторінку “Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар” у Faсebook, ймовірно юнак може перебувати в м. Києві.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 170 см, міцної статури, обличчя кругле, очі зелені, волосся темно-русяве (стрижка полубокс).

Одягнений: чорна футболка з блакитним малюнком попереду, сині шорти з яскравими візерунками червоного і зеленого кольорів та темні гумові капці.

: mykyivregion.com.ua

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