Реальна вартість споживчого кошика в три рази перевищує офіційну

Реальна вартість споживчого кошика становить 31 087 рублів. Таку оцінку привів депутат Державної Думи Олексій Курінний.

Він опублікував у своєму ФБ пост про справжню вартості споживчого кошика жителя Росії: «Сьогодні вчені на замовлення Державної Думи представили результати розрахунку справжньої вартості споживчого кошика в Росії. Замість існуючих 9590 руб він повинен становити 31087 руб!».

З документа випливає, що для працездатного населення вартість мінімального набору продуктів і послуг становить 34,7 тис. руб., для пенсіонерів та дітей – 25,4 і 27,4 тис. руб. відповідно.

Більше 10 тис. руб. у складі кошика займають продукти харчування, 5,7 тис. руб. – непродовольчі товари, 14,4 тис. руб. – послуги.