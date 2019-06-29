Волкер назвав «пасткою» пропозицію Росії щодо звільнення українських моряків

Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків України на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в’язниці є образливим.

Про це спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив в коментарі polygraph.info, передає Українська правда.

«Волкер сказав, що російська „пропозиція“ Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України», — йдеться в публікації.

«Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків», — процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.

«Це була пастка», — додав він.

Нагадаємо, захист захоплених ФСБ Росії українських моряків тепер має намір домагатися їхнього звільнення за допомогою нових механізмів, повідомив російський адвокат Микола Полозов. За його словами, таке рішення ухвалили після того, як 25 червня влада Росії не надала звіт Міжнародного трибуналу ООН із морського права про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.