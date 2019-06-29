Посвяткували: в київському ресторані сталася масова бійка зі стріляниною (фото, відео)

У ніч на суботу, 29 червня, в Києві кілька людей влаштували бійку зі стріляниною в ресторані “Каспій”, в результаті чого одній людині вистрелили в ногу.

Про це повідомляє Інформатор.

Після стрілянини нападники, яких було п’ятеро, зникли на автомобілі Seat з литовськими номерами, а поліція ввела план “Сирена”. Підозрюваних затримали через кілька годин в Дніпровському районі.

Так, схожий за прикметами автомобіль поліцейські помітили на вулиці Андрія Малишка. Правоохоронці заблокували машину і затримали групу чоловіків кавказької зовнішності. У салоні також сиділи дві дівчини, у яких патрульні виявили речовини, схожі на наркотики.

Підозрюваних затримали. За наявною інформацією, дані особи можуть бути причетні до ще кількох розбоїв, в тому числі на території Гідропарку.

Нагадуємо, раніше в Києві неадекват з пістолетом влаштував стрілянину по людях.

Фото: Інформатор